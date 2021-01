Komisch fühlt es sich in einer Kneipe an, wenn die Barhocker auf den Tischen stehen, keine Menschenseele an der Theke hockt, niemand den Spielautomaten mit Münzen füttert, an der Garderobe keine Jacke hängt und die Dartscheibe ungenutzt bleibt. Niemand lacht oder schwätzt, das Klirren von Biergläsern beim Anstoßen fehlt. „Ich habe mir in den letzten Wochen überlegt, ob ich auf meine alten Tage noch etwas anderes machen soll“, sagt Jochen Baumann, Wirt des Turmstübles in der Ringstraße. Seit