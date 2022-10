Wie gelingen Hausaufgaben ohne Kummer? Tipps zu Hausi-Heft, Belohnung und Co.

Ein leidiges Thema in vielen Familien sind die Hausaufgaben der Kinder. Mal verstehen selbst die Erwachsenen die Aufgaben nicht, dann haben die Kinder einfach keine Lust darauf, oder es gibt Stress in der Schule, weil sie schlichtweg vergessen wurden. Wie aber gelingen Hausaufgaben ganz ohne Ärger? Eine Lehrerin in Winnenden hat wertvolle Tipps parat.

Ulla Godlinski ist seit über 15 Jahren als Lehrerin am Georg-Büchner-Gymnasium tätig. Sie hat sich mit diesem Thema schon sehr oft auseinandergesetzt. Die 44-Jährige unterrichtet Französisch und Englisch, ist zudem Beratungslehrerin am Büchner-Gymnasium und der Stöckachschule. „Familien kommen mit schulischen Problemen ihrer Kinder zu mir. Ein sehr oft genanntes Thema sind dabei die Hausaufgaben“, erzählt sie. Die Lehrerin hat selbst drei Kinder, weiß also, wovon sie redet. „Zwei unserer Kinder erledigen ihre Hausaufgaben bereits in der Schule. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, erzählt sie. Die 13-jährige Lilja bringt ihre Aufgaben teilweise mit nach Hause. Diese löst sie selbstständig in ihrer freien Zeit. Zumindest soweit vorhanden, denn die Achtklässlerin ist nebenbei Leistungsschwimmerin, das Training nimmt viel Zeit in Anspruch.

Hausaufgabenheft: Was muss wann erledigt sein?

Grundlage dafür, dass die Hausaufgaben ordentlich und regelmäßig gemacht werden können, ist ein Hausaufgabenheft. Hier sollten die Aufgaben ab der Grundschule verlässlich und leserlich notiert werden. „Man bekommt immer wieder mit, dass Eltern herumtelefonieren müssen, was die Kinder zu Hause zu tun haben“, sagt Godlinski. Es sei jedoch die Aufgabe der Kinder, die Aufgaben so aufzuschreiben, damit man zu Hause weiß, was Sache ist. Ohne Hilfe der Eltern. Wer sich damit leichter tut, kann zusätzlich notieren, bis wann die Aufgaben erledigt sein müssen.

Selbstständigkeit: Hausis sind die Aufgabe der Kinder!

Ulla Godlinski setzt bei ihren Kindern viel auf Selbstständigkeit. „Es ist wichtig, dass die Kinder früh daran gewöhnt werden, auch selbstständig zu arbeiten. Bei den Hausaufgaben meiner Kinder bin ich nie die ganze Zeit dabei“, sagt sie. Natürlich unterstützt sie bei Fragen und gibt auch mal einen Tipp. „Es ist aber nicht so, dass ich die Aufgaben für die Kinder mache. Das sollte man auch nicht tun.“ Schließlich sind die Hausaufgaben eine Kontrolle des Gelernten und dienen auch den Lehrern als Rückmeldung, ob die Kinder alles verstanden haben oder nicht.

Müssen Eltern unbedingt kontrollieren, ob alles erledigt wurde? Ulla Godlinski würde das nur dann tun, wenn es in der Schule Probleme gibt.

Die Lehrerin empfiehlt, die Selbstständigkeit zu trainieren und schon früh damit zu beginnen. „Das fängt mit Kleinigkeiten an, zum Beispiel im Haushalt. Jeder ist für seinen Teller und für sein Besteck verantwortlich, räumt es in die Spülmaschine. Die Vesperbox können die Kinder nach der Schule auch selbstständig aufräumen oder die Sportsachen für den nächsten Tag packen. Dafür braucht es die Eltern nicht“, sagt Godlinski.

Volle Konzentration!

Die Hausaufgaben sollten die Kinder bestenfalls an einem ungestörten Ort erledigen, etwa am Schreibtisch im Kinderzimmer. Ein Smartphone oder andere Störquellen haben dort nichts zu suchen. Und: nicht direkt nach der Schule. Es sollte etwas Zeit vergehen, bis sich die Kinder wieder an den Schreibtisch setzen. „Die Erfahrung sagt aber auch, dass man die Hausaufgaben nicht in die Abendstunden verschieben sollte und die Kinder ihre Aufgaben am besten erledigen, bevor sie sich mit Freunden treffen“, sagt Ulla Godlinski. Erfahrungsgemäß hilft es auch, unliebsame Aufgaben zuerst zu erledigen, damit man diese schnell abhaken kann. „Sprachen sollen nicht direkt hintereinander abgearbeitet werden“, gibt die Lehrerin noch einen Tipp.

Zur Belohnung ins Kino?

Immer wieder empfiehlt Godlinski, mit einem Belohnungssystem zu arbeiten. Auch der Winnender Lehrer Felix Becker, der Tipps zu Lernstrategien gegeben hat, meint, dass es Eltern damit versuchen können. „Man kann zum Beispiel Sterne vergeben für getane Arbeit. Ist eine gewisse Anzahl erreicht, gibt es eine coole Aktivität. Zum Beispiel Kino“, sagt er.