Wie Kärcher sich für sauberes Trinkwasser in Afrika, Asien und Amerika einsetzt

Der Winnender Reinigungsspezialist Kärcher und die Umweltstiftung Global Nature Fund (GNF) setzten sich dafür ein, Menschen rund um den Globus sicheren Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen. In Projekten in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika habe der Bau von 17 Grünfilter- und 14 Trinkwasseranlagen direkt oder indirekt die sanitäre Situation von mehr als 450.000 Menschen verbessert und ihnen die Versorgung mit sauberem Wasser gesichert. Das teilt Kärcher in einer Pressemitteilung mit.

Hartmut Jenner: „Großes gegenseitiges Vertrauen“

Ziel sei es dabei immer, nachhaltige und effiziente Lösungen zu finden, die die Menschen vor Ort auch selbst dauerhaft betreiben können. „Unsere Kooperation ist seit Beginn von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Gemeinsam haben wir es geschafft, die ökologische und biologische Vielfalt in zahlreichen Flüssen und Seen auf der ganzen Welt zu bewahren und vielen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen”, sagt der Kärcher-Vorstandsvorsitzende Hartmut Jenner.

GNF-Geschäftsführer Udo Gattenlöhner erinnert sich an den Anfang der Kooperation: „Es war eine gute Entscheidung, dass wir den Fokus in der ersten Phase der Initiative auf Länder in Südamerika gelegt haben. Dass wir dann auch die Bundesregierung überzeugen konnten, den Bau von Pflanzenkläranlagen in Lateinamerika über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusätzlich zu fördern, hat Clean Water for the World unheimlich vorangebracht.“

Die Kampagne habe in den vergangenen zehn Jahren mit unterschiedlichen Strategien dafür gesorgt, die Lebensgrundlage des Globalen Südens zu verbessern. Ob mit Grünfiltern, also vom GNF mitentwickelten Pflanzenkläranlagen, Regenwasseraufbereitung, Brunnenbohrungen oder der Installation von Pumpen: Die Absicht der gemeinsamen Anstrengungen ist stets, zu nachhaltigen, günstigen und effizienten Lösungen für die Menschen vor Ort zu kommen, die von dem profitieren können, was schon da ist – also „Nature-based Solutions“.

Eine Übersicht über die „Clean Water for the World“-Projekte: