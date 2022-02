Einigermaßen verzweifelt hat sich die Mutter eines fünfjährigen Kindes an unsere Redaktion gewandt. Sie hatte in der Teststation im ehemaligen „Hardy“ gesagt bekommen, das Kind müsse sich künftig mit einem Reisepass ausweisen, das sei eine neue Vorgabe vom Gesundheitsamt. Doch ein Telefonat unserer Redaktion mit dem Pressesprecher des Landessozialministeriums später waren alle schlauer. Die Vorgabe ist keineswegs so strikt, dass nun auf einmal alle Eltern einen teuren Reisepass für ihr