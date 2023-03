Wie lange wartet man aktuell auf Wärmepumpen? Winnender Heizungsbauer klärt auf

Erst die Gasknappheit, nun Pläne, wonach ab 2024 der Einbau reiner Gas- und Ölheizungen verboten sein könnte. Turbulente Zeiten für Immobilienbesitzer, aber auch für einen Betrieb, der sich auf Heizungsbau spezialisiert hat. „Das Telefon steht kaum still“, erzählt Jürgen Hanig, Geschäftsführer von der gleichnamigen Firma an der Schwaikheimer Straße in Winnenden.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Anfragen an das Unternehmen massiv zugenommen. „Mit dem Krieg in der Ukraine und der befürchteten Gasknappheit sind die Leute regelrecht durchgedreht“, erinnert sich Fabian Hanig, Energieberater und ebenfalls in der Geschäftsführung der Firma. Der Bedarf an Beratung habe „brutal zugenommen“, viele Kunden seien schlichtweg verunsichert.

Die 25 Mitarbeiter sind gut ausgelastet

Die 25 Mitarbeiter im Unternehmen sind bis auf Weiteres ausgelastet. „Mindestens mal für dieses Jahr“, sagt Jürgen Hanig. Und eine Abnahme der Aufträge ist längst nicht in Sicht, im Gegenteil.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant, ab dem kommenden Jahr den Einbau reiner Öl- und Gasheizungen zu verbieten. Demnach sollen neue Heizungen mindestens zu 65 Prozent Wärme mit erneuerbaren Energien herstellen. Auch diese Meldungen haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Kundschaft des Winnender Heizungsbauers ruhiger schläft. „Viele wollen einen Heizungstausch vorziehen“, sagt Jürgen Hanig.

Der große Renner momentan: Wärmepumpen. „Wer ein ausreichendes Budget und die baulichen Möglichkeiten hat, setzt auf eine Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik“, erklärt Fabian Hanig.

Lieferzeiten bei Wärmepumpen von bis zu zwölf Monaten

Das Problem: Lieferschwierigkeiten. „Wer eine Wärmepumpe haben möchte und viel Glück hat, der wartet momentan sechs Monate. Eher sollte man eine Wartezeit von einem Jahr einplanen“, sagt Jürgen Hanig. Hinzukommt, dass die Industrie die Produktionskapazitäten hinsichtlich der Pläne des Wirtschaftsministeriums auch erst einmal hochfahren müsse, was seine Zeit dauert. Dass sich an der Lieferproblematik also kurzfristig etwas ändert, scheint mindestens fraglich.

Die Kurzfristigkeit des Regierungsplans ist es auch, die Jürgen Hanig moniert. Etwas mehr Zeit, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen, wäre sinnvoll, meint Jürgen Hanig.

Trotz allem sagt auch er: „Wärmepumpen haben ihre Berechtigung, jedoch muss das Heizkonzept und das Gebäude passen.“ Nicht in jedem Haus könne eine Wärmepumpe installiert werden.

In Reihenhäuser gebe es teilweise Beschwerden der Nachbarn, die die Geräuschkulisse monieren, anderswo fehlt es schlichtweg am Platz. „Demzufolge fände ich ein generelles Verbot von Öl- und Gasheizungen nicht gut. Denn auch bei einem Pelletkessel gibt es einen gewissen Platzbedarf, den nicht überall erfüllt werden kann“, erklärt Jürgen Hanig.

Termine müssen teilweise mit Elektrikern abgestimmt werden

Froh ist er, dass seine Firma eine gewisse Größe hat. „Wir können Wärmepumpen selbst in Betrieb nehmen, haben das notwendige Know-how.“ Auf kleinere Betriebe sieht er Schwierigkeiten zu kommen. „Ein Betrieb mit zwei oder drei Mann tut sich sicher schwer, seine Mitarbeiter regelmäßig zu den notwendigen Schulungen zu schicken“, vermutet er.

Außerdem müsse etwa beim Einbau von Wärmepumpen ein Termin mit einem Elektroniker koordiniert werden. Auch hier könne es angesichts des Auftragsstaus spätestens im kommenden Jahr zu Wartezeiten kommen. Die Firma Hanig hat das Glück, einen Elektroniker in der Familie zu haben, andere hingegen sind auf Fremdfirmen angewiesen.