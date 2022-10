Wie man haarsträubend gefährliche Situationen an Haltestellen vermeidet

Eigentlich ist der Linienbus eines der sichersten Verkehrsmittel. So einige unterschätzte Gefahren können sich aber auf dem Weg zur Haltestelle, beim Warten auf den Bus sowie beim Ein- und Aussteigen ergeben. Das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Winnenden hat in den vergangenen Jahren in diesem Zusammenhang schon haarsträubende Szenen beobachtet, auch Busfahrer berichten ihren Arbeitgebern von Gefahren, diese leiten es an die Mitarbeiter des Rathauses weiter: Vor allem morgens, wenn viele Schüler in die Busse drängen und auch ältere Fahrgäste spät dran sind und hektisch zum Bus rennen, wäre viel gewonnen, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer, Fußgänger wie Autofahrer, richtig und rücksichtsvoll verhalten.

Hektik und Schubserei rufen Gefahren herbei

Zum Beginn der herbstlich dunklen Jahreszeit legt die Stadt nun vor allem auch Eltern von Grundschulkindern, die zum Teil auch mit dem Bus unterwegs sind, ans Herz, das Verhalten an Haltestellen zu üben. „Kinder sind als schwächste Verkehrsteilnehmer häufig die Leidtragenden“, so Franziska Götz von der Stadt Winnenden in einer Pressemitteilung. Wir haben daraus fünf Tipps zusammengestellt.

1. Nicht drängeln und schubsen.

Das birgt große Gefahren, denn so können selbst an der Schubserei Unbeteiligte unabsichtlich vor ein Auto oder vor den Bus gestoßen werden, oder sich beim Stolpern verletzen. Vor allem an Schulbushaltestellen, wo die Schüler/-innen möglichst weit vorne stehen wollen, um sich einen Sitzplatz zu sichern, ist Drängeln aber häufig zu beobachten. Alle Wartenden sollten daher grundsätzlich einen Sicherheitsabstand zum Bordstein beziehungsweise zur Straße einhalten.

2. Hektik vermeiden.

Wer pünktlich zu Hause losläuft, kommt entspannt an der Haltestelle an. Und auch nach dem Aussteigen müssen Kinder lernen, nicht einfach über die Straße zu rennen, um vielleicht noch rechtzeitig zum Unterricht in der Schule zu sein. Erst wenn der Bus abgefahren ist, dürfen sie die Straße überqueren.

Die folgenden Tipps richten sich an Eltern, die ihr Kind zur Bushaltestelle fahren – und generell an erwachsene Autofahrer. Welche Rechte und Pflichten haben sie im Zusammenhang mit Bushaltestellen und Bussen?

3. Umsichtig heran- und vorbeifahren.

Wegen der oben geschilderten Situationen müssen Autofahrer im Bereich von Bushaltestellen mit Menschen rechnen, die in letzter Sekunde zum Bus rennen oder vom Bus verdeckt werden und unaufmerksam auf die Fahrbahn laufen. Daher sollten sie an Bussen, die an Haltestellen halten, nur vorsichtig vorbei.

4. Bus mit Warnblinker heißt: Warten.

Hat ein Bus, der gerade eine Haltestelle anfährt, das Warnblinklicht eingeschaltet, darf er nicht überholt werden. Hält der Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht an einer Haltestelle, darf nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Sicherheitsabstand vorbeigefahren werden. Dies gilt auch für den Gegenverkehr. Wenn nötig, muss der Autofahrer warten, um die Busfahrgäste nicht zu gefährden oder zu behindern.

Auch das Abfahren von der Haltestelle ist einem Bus zu ermöglichen. Wenn nötig, müssen andere Fahrzeuge auch in diesem Fall warten.

5. Aussteigenlassen okay, Parken verboten.

Alle Autofahrer dürfen jemanden an Bushaltestellen ein- oder aussteigen lassen und dafür anhalten. Das Parken in der Busbucht oder direkt an einer Haltestelle ist allerdings verboten.

Fährt ein Bus die Haltestelle an, müssen Autos sofort wegfahren, so dass der Bus die Haltestelle ohne Behinderung nutzen kann. Auch dies ist ein Punkt, der an Schulbushaltestellen immer wieder Probleme bereitet, schreibt die Stadt. Zum Beispiel, weil Eltern, die Schülerinnen und Schüler selbst zur Schule bringen oder von dort abholen und die Haltestelle blockieren. Für Busse besteht dann oft kein Durchkommen mehr. Die Stadt bittet diese Eltern daher darum, von ihrem Halterecht an Schulbushaltestellen aus Rücksicht auf die Schulbusse keinen Gebrauch zu machen.