Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ist am Samstag (16.01.) mutig einen neuen Weg gegangen. Sein Neujahrsempfang fand live, aber ohne Publikum in der Hermann-Schwab-Halle statt. Gemischt mit vorher gemachten Videos wurde alles von 19 Uhr an ins Internet übertragen, als sei dies eine Fernsehsendung aus Winnenden. Nach einer Stunde und 25 Minuten war schon alles vorbei. „In echt“, mit Applaus, Auftritten und Abgängen auf die Bühne und einem langsameren Sprechtempo, dauert die Veranstaltung