Wie sich der swingende Posaunenchor Winnenden im Jubiläumsjahr vergrößern will

Der CVJM feiert dieses Jahr den 125. Geburtstag seines Posaunenchors. Kleiner Klischee-Test: Kann ein oftmals als brav titulierter Posaunenchor auch swingen? Aber hallo: Die Winnender bestehen darauf, dass mindestens das sie von etlichen anderen Posaunenchören unterscheidet.

Rhythmisch-Vertracktes schreckt sie nicht

„Wir haben dank unseres Dirigenten Hartmut Seidler ein ungewöhnliches Repertoire. Außer Chorälen spielen wir auch weltliche Musik, Pop, Jazz und Swing“, sagt Ekkehard Kürschner, der seit 20 Jahren Trompete in diesem Posaunenchor spielt. Hartmut Seidler ist in den USA aufgewachsen, hat dann in Deutschland studiert und ist geblieben. Seit 1991 probt er mit dem CVJM-Posaunenchor und bringt ihm Synkopen und Co. bei.

Hat die Pandemie dem Posaunenchor geschadet?

„Überhaupt nicht“, sagt Hartmut Seidler, „wir konnten alle zwei Wochen draußen spielen.“ Das Ensemble hielt nicht nur sein Niveau, sondern hatte weitaus mehr Auftritte als sonst, schildert Ekkehard Kürschner: „Wir haben vor Altersheimen, im Schlosspark vor verschiedenen ZfP-Stationen und vor dem Rems-Murr-Klinikum gespielt und dabei sehr viel Wertschätzung, teils sogar überschwänglichen Dank erfahren.“ Auch das Turmblasen behielten die Bläser bei, kletterten die vielen Stufen auf den Torturm hinaus. „Unser Selbstverständnis ist es, Leute aufzumuntern, denen es nicht so gut geht“, sagt Ulrich Fortenbacher.

Inzwischen treten sie auch wieder beim City-Treff auf, beim Weihnachtsmarkt – und seit 2022 neu als Begleiter von Laternenumzügen. „Das war ein wunderschöner, inbrünstiger Gesang von den Kindern des Max-Kolbe-Haus-Kindergartens und von St. Martin“, erinnert sich Ulrich Fortenbacher an die Einladung bei den katholischen Kindergärten. Auch das „Weihnachtliche Singen und Musizieren“ ist wieder aufgenommen worden und beim hohen Anspruch an Bläser und Teilnehmer geblieben.

Seidler ist Lehrer, Musiker, Komponist ... wie bindet man so jemanden an einen Posaunenchor?

Vorgänger Thomas Kratzer war als Bläserlehrer und Ensembleleiter ebenfalls ein beschlagener Profi, aber er machte die Proben ehrenamtlich. Hartmut Seidler ist bei der Kirchengemeinde fest angestellt und lebt in Winnenden. „Er komponiert für uns Passendes, vermittelt uns mal eine Combo, ein Schlagzeug“, erläutert Ekkehard Kürschner. Und Ulrich Fortenbacher, seit 50 Jahren dabei und aktiv an Trompete und Flügelhorn, sagt: „Wir sind mit ihm gesegnet. Seine Einstellung geht weit über das Amt hinaus.“

Da müsste der Nachwuchs dem Posaunenchor doch die Bude einrennen?

„Es gab immer wieder Zuwächse und Abgänge über die letzten 30 Jahre, aber unterm Strich ist die Musikerzahl zum Glück stabil“, so Hartmut Seidler. Mindestens fünf Spieler benötigt er für einen Auftritt. Gerne würden alle aber öfter mehr als vierstimmig spielen. „In unseren Glanzzeiten spielten wir nicht nur doppelchörig, sondern dreichörig“, sagt Ekkehard Kürschner über die 2000er Jahre.

Seidler und die 15 Aktiven haben entschieden, das Jubiläumsjahr in den Dienst der Nachwuchsgewinnung zu stellen. „Wir bieten für Wiedereinsteiger/-innen einen Bläserworkshop bei Rainer Schnabel an.“ Hartmut Seidler empfiehlt jedem zu kommen, auch wenn man aus der Übung sei. „Wir passen auf, dass niemand überfordert ist.“ Schnabel, der gebürtige Winnender, Lehrer, Solist und Ensemblemusiker, ist neben Joachim Elser (Staatskapelle Berlin) und Thilo Stock (frei schaffender Trompeter in München) eines der prominentesten lebenden Posaunenchor-„Gewächse“, die aus dem Hobby einen Beruf gemacht haben. Auch das ist Ausdruck der hohen Qualität, die beim Spielen und Proben als Maßstab gilt.

Ist der Einstieg in einen Posaunenchor leichter oder schwieriger als beispielsweise in ein Blasorchester?

Das ist zunächst abhängig vom Musikgeschmack und ob man kirchliche Literatur spielen will oder nicht. Wer seine Ausbildung beim Posaunenchor oder in der Musikschule macht, muss sich nicht umstellen. Andere müssen erst die B-Notation lernen, das ist anders als bei einer Blaskapelle.

Musik schafft Anschluss, wenn man neu in der Stadt oder im Urlaub ist

Gerade die Posaunenchorliteratur ist aber relativ einheitlich, so dass der Einstieg, einmal gefunden, leicht ist. Zwei Beispiele: Judith Mack ist vor zehn Jahren im Studium nach Winnenden gekommen. „Es war nett, am Wochenende Programm zu haben, wenn man noch niemanden kannte in einer neuen Stadt.“ Zu Winnenden entwickelte sie eine besondere Bindung, sie lernte hier auch ihren jetzigen Mann kennen.

Ulrich Fortenbacher nimmt sein Instrument immer in den Urlaub auf die Insel Amrum mit. „Der dortige Posaunenchor lässt Gäste mitmusizieren.“

Häufig, auch bei einigen Winnender Familien, ist der Posaunenchor ein „Generationending“, wie Ekkehard Kürschner sagt. „Opa, Vater oder Mutter und Kinder kommen zum Blasen, das ergibt einen schönen Zusammenhalt“, findet er. „Wir als Mitglieder begleiten uns gegenseitig bei Freud und Leid, bei Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Beerdigung.“ Und natürlich auch die Kirchenmitglieder, bei Gottesdiensten.

Das Problem bei der Nachwuchsgewinnung heutzutage sei, dass Familien am Wochenende gerne wegfahren – und sich ungern für Einsätze verpflichten lassen wollen. „Man kann auch an einzelnen Projekten teilnehmen, aber bei unserem Niveau muss man dann wahrscheinlich täglich für sich üben.“

Was ist noch besonders an einem Posaunenchor?

Die festlichen Klänge von Posaunen und Trompeten sind seit langer Zeit mit geistlicher Musik verbunden. „Seit alters kündigen sie die Ankunft des Königs an“, schrieb der damalige Winnender Pfarrer Traugott Mack im Vorwort zur 100-Jahr-Jubiläums-Broschüre.

Bläserklänge sprechen den Zuhörer eben auch emotional an, rühren und berühren einen. Ihre Erzeuger sind aber, anders als Organist und Orgel, total mobil. Blechbläser kommen überall hin. Vor den Altar genauso wie zig Stufen höher auf einen Turm. Von dort aus sind sie weithin hörbar. Deshalb erreicht das Ensemble auch Zuhörer, die gar nicht vorhaben, ihren Fuß in eine Kirche zu setzen. Oder es nicht mehr können, auch wenn sie es gern wollten: auf Marktplätzen, vor Altersheimen.