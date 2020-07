Die Schlosskirche mit ihrem imposanten Jakobusaltar ist in dieser Woche Gebetsstätte und Ausstellungsfläche zugleich. Der Altar wird 500 Jahre alt. Anlass genug für Winnender Grundschüler, diesen mit Kunstwerken zu würdigen. Doch in Zeiten einer Pandemie, wie wir sie gerade erleben, war das gar nicht so einfach. „Der Plan war es, die Klassen der Winnender Grundschulen einzuladen, ihnen eine Altarführung zu geben, so dass die Kinder im Anschluss daran ein Bild malen oder etwas basteln