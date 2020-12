Nichts ist normal in diesem Jahr an Weihnachten. Normal wäre, dass einige tausend Menschen wenigstens einmal an den Feiertagen die Kirchen besuchen würden, dass sie zu einer Krippenfeier, einer Orchestermesse, einem Festgottesdienst gingen, dass alle zusammen „Oh du fröhliche ...“ oder „Stille Nacht“ sängen. Das alles geht nicht so, wie es seit Jahrzehnten üblich ist. Die Kirchen haben sich eingestellt auf die neuen Bedingungen der Corona-Pandemie, weichen ins Freie aus, begrenzen Musik und