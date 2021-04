Nach nur einer Woche Wechselunterricht gehen alle Schulen in der Raumschaft Winnenden, also auch in Berglen, Leutenbach und Schwaikheim, ab Montag, 26. April, wieder in den Fernunterricht-Modus. „Nur für die Förderschüler gibt es Ausnahmen, und die Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen bleiben im Wechselunterricht vor Ort, außerdem die Notbetreuungsgruppen an Grund- und weiterführenden Schulen“, sagt Sabine Klass, geschäftsführende Schulleiterin, die in diesem Fall für alle Schulen