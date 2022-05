Wieder Kita-Streik in Winnenden: Zwölf Einrichtungen beteiligt, Eltern sauer

Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen haben an diesem Mittwoch mehrere Kindergärten in Winnenden geschlossen. Das Kita-Personal legt die Arbeit nieder und streikt. Nur sieben von 19 kommunalen Einrichtungen öffnen regulär. Der Unmut der Eltern darüber wächst. Das bekommt auch Thomas Pfeifer vom Amt für Jugend und Familien im Rathaus zu spüren. Bei ihm rufen in diesen Tagen immer wieder Mütter und Väter an, um ihrem Ärger Luft zu verschaffen. „Für die Eltern wird es schon brisant“, sagt er, „mehrere Wochen hintereinander diese Streiks – immer in denselben Einrichtungen, und die anderen haben offen oder wenigstens Notbetreuung.“

Die Streiks, die am Weltfrauentag Anfang März begonnen haben, begleiten die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen für den Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste. Die dritte Verhandlungsrunde findet Mitte Mai in Potsdam statt. Die Arbeitnehmerinnen, viele von ihnen Erzieherinnen in Kitas, fordern bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und mehr Gehalt.

Diese Kitas bleiben geschlossen

An diesem Mittwoch wird sich nach Auskunft der Stadtverwaltung die überwiegende Zahl der kommunalen Kindertagesstätten an dem Streik beteiligen. Ganz geschlossen haben das Kinderhaus Birkmannsweiler II, das Kinderhaus Höfen, der Christian-Wunderlich-Kindergarten, die Kinderkrippe Striebelsee, das Kinderhaus Körnle und der Gretel-Nusser-Kindergarten.

„Teilweise geöffnet“ haben das Kinderhaus Schafweide, der Albert-Schweitzer-Kindergarten, der Kindergarten Jugendhaus, der Kindergarten Baach, das Kinderhaus Seewasen und das Kinderhaus Burgeräcker. Hier werden nach Informationsstand der Stadt einzelne Gruppen betreut oder es findet eine Notbetreuung mit verkürzten Öffnungszeiten statt.

Regulär geöffnet haben das Kinderhaus Pfützen, der Kindergarten Breuningsweiler, die Krippe Elisabeth-Selbert-Straße, der Waldkindergarten Haselstein, der Kindergarten Birkmannsweiler I, der Kindergarten Hungerberg und der Kindergarten Hanweiler.

Der letzte Streik ist erst eine Woche her

Die jüngste Streikaktion ist gerade mal eine Woche her, kein Wunder also, dass viele Eltern sich ärgern – und im Rathaus anrufen. Ein Argument, das Thomas Pfeifer bei diesen Telefonaten immer wieder hört: Die Kinder und Eltern leiden unter dem Streik, nicht die Arbeitgeber, sprich die Städte und Kommunen. Die Geduld der Arbeitgeber der berufstätigen Eltern wiederum sei endlich, insbesondere nach zwei Jahren Corona-Pandemie.

Stadt hat „nur begrenzt Einfluss“

Thomas Pfeifer zeigt Verständnis für die Belange der Erzieherinnen. Er kann aber auch den Unmut der Eltern gut verstehen, die versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. In einem Fall habe er ein Kind in die Notbetreuung einer anderen Einrichtung vermitteln können, sagt der Amtsleiter. Das sei aber, auch mit Rücksicht auf das Kind, nur im Notfall sinnvoll. Ansonsten habe die Stadt als Arbeitgeberin „nur begrenzt Einfluss“ auf die streikende Belegschaft. Die Eltern-Anrufe findet er in Ordnung: „Es ist gut, wenn man die allgemeine Stimmung mitkriegt.“