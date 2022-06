Winnenden: Ärger um Geld für Flüchtlingshelferin - bleibt sie auf Kosten sitzen?

Anderen zu helfen, ist etwas Schönes. Manchmal endet das Engagement aber auch im Ärger. Als im Frühjahr immer mehr Menschen in Winnenden ankamen, die vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fliehen mussten, war die Hilfsbereitschaft unter Einheimischen groß. Auch eine Frau aus dem Schelmenholz überlegte nicht lange und nahm zwei Frauen und zwei Kinder bei sich auf. Doch weil sie einen Antrag zu spät eingereicht hat, bleibt sie jetzt auf hohen Kosten sitzen. Vom Rathaus fühlt sie sich schlecht beraten.

Großer Aufwand für die Geflüchteten

Die 43-Jährige lebt mit vier Kindern und ihrem Mann im Schelmenholz. Sie spricht Russisch und in der Wohnung war noch Platz. Über eine Gemeinschaft mit vielen Russischsprachigen in Winnenden wurden ihr die Frauen und Kinder vermittelt. Die Winnenderin und ihr Mann sind beide voll berufstätig. In der knappen Zeit, die noch blieb, kümmerte sich die 43-Jährige um Einkäufe, eine Arbeitsstelle für eine der Frauen, und nach schwieriger Terminfindung auch um die Registrierung und Anmeldung bei der Ausländerbehörde und beim Einwohnermeldeamt der Stadt Winnenden. „Das war schon sehr stressig, aber ich habe es auch sehr gerne gemacht“, sagt die Frau.

Seit 8. März wohnten die Geflüchteten bei der Frau im Schelmenholz, das kann das Winnender Rathaus bestätigen.

Das Ersparte sollte nicht geopfert werden

Wie die Frau unserer Redaktion berichtet, hatte sie sich im Vorfeld der Aufnahme über finanzielle Unterstützung für Flüchtlingshelfer erkundigt. Das Geld sitzt in der Familie nicht so locker. Was die Eheleute für den Familienurlaub gespart hatten, wollten sie bei aller Hilfsbereitschaft nicht opfern.

Nach Angaben aus dem Landratsamt in Waiblingen haben Geflüchtete, die bei Privatpersonen im selben Haushalt untergebracht wurden, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anspruch auf eine monatliche Pauschale von 100 Euro pro Person, maximal jedoch 400 Euro pro Zimmer. „Die Grundleistungen gehen immer an den Leistungsempfänger (also in diesem Fall an die Geflüchteten), nie an den Wohnungsgeber“, heißt es in einer Stellungnahme der Pressestelle an unsere Redaktion.

Wer Flüchtlingen eine Wohnung vermiete, hat laut Landratsamt Anspruch auf eine sogenannte Wohnungsgeberpauschale. Im Fall der Winnenderin seien das 400 Euro im Monat, „jeweils 300 für die Mutter und ihre Kinder und noch mal 100 Euro für die Singleperson“, wie das Landratsamt erklärt.

Das Problem: Den Aufwand für die Monate April und Mai (bis 15. Mai, die ukrainischen Frauen haben inzwischen eine eigene Wohnung gefunden und sind wieder ausgezogen) bekommt die Winnenderin entschädigt, für die drei Wochen im März – Miete, Strom, Heizung, Essen ... – ist aber kein Geld geflossen. Warum? Weil sie und ihre Schützlinge den entsprechenden Antrag erst am 31. März im Rathaus in Winnenden eingereicht haben. Bis er dann per Post im Landratsamt ankam, zeigte der Kalender den 5. April.

Das Rathaus vermittelt weiter

Die Pressestelle des Landratsamts erklärt: „Die Einreise nach Deutschland oder die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt bedeuten keine automatische Antragsstellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Eine Antragstellung muss immer klar kommuniziert werden und muss auch nachweisbar sein, beispielsweise durch eine Antragstellung oder eine Abgabe des Antrags bei einer Behörde.“ Die Meldebestätigung im Rathaus scheint darunter nicht zu fallen. Weiter schreibt das Landratsamt: „Von der Stadt Winnenden wurde diesbezüglich folgendes Vorgehen festgelegt: Die Mitarbeiter der Stadt Winnenden haben die Geflüchteten darüber informiert, dass für Leistungsanträge nach dem AsylbLG das LRA zuständig ist. Hierzu wurden auch bei persönlichen Vorsprachen Flyer mit den Kontaktdaten des zuständigen Sachbearbeiters und die allgemeinen Rufnummern der Asylbewerberleistungsstelle herausgegeben.“ Im Winnender Rathaus wird dieses Vorgehen bestätigt.

Die 43-jährige Winnenderin allerdings fühlt sich schlecht informiert. Es habe zu ihr geheißen: „Wir machen das Schritt für Schritt.“ Wann der Antrag gestellt werde, sei nicht erheblich, sondern, wann die Geflüchteten eingezogen seien. Bestätigen lässt sich das freilich nicht, es könnte sich im Trubel zu Beginn der Flüchtlingsbewegung auch schlicht um ein Missverständnis gehandelt haben.

Verschiedene Auffassungen von Kulanz

Vom Landratsamt wünscht sich die Winnenderin Kulanz, also eine rückwirkende Erstattung der Kosten für den Zeitraum vom 8. bis 31. März, immerhin ein paar Hundert Euro. In Waiblingen sei sie aber auf wenig Verständnis gestoßen. Die zuständige Mitarbeiterin habe gar zu ihr gesagt, sie sei ja nicht gezwungen worden, die Ukrainerinnen aufzunehmen. „Da haben wir wohl Pech gehabt. Das Geld ist weg“, sagt die Winnenderin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Landratsamt bescheinigt sich hingegen entgegenkommendes Handeln: „Im angesprochenen Fall habe man sich kulant gezeigt, indem der Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG rückwirkend auf den 31.03.2022 (also dem Tag der Leistungsbeantragung in Winnenden) datiert wurde“, und nicht auf den 5. April. Ein früherer Zeitpunkt sei „nicht ersichtlich“. Auch Gutscheine, die Geflüchtete „bereits ab Tag eins“ im Landratsamt erhalten, seien nicht beansprucht worden.