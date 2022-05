Winnenden:  1,3 Millionen Euro für Glasfasernetz der Stadtverwaltung

Winnenden lässt durch die Firma Netcom für fast 1,3 Millionen Euro ein Glasfasernetz aufbauen, das ausschließlich von städtischen Einrichtungen für Verwaltungszwecke genutzt wird. Einem entsprechenden Antrag aus dem Rathaus hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig grünes Licht gegeben. Laut Markus Menrath, bei der Stadt zuständig für Informations- und Kommunikationstechnik, werden durch ein solches Netz jährlich fast 60.000 Euro Kosten für Internetprovider und Firewalls eingespart. Die Investition hätte sich also in circa 20 Jahren amortisiert.

Der städtische IT-Chef rührte im Gremium kräftig die Werbetrommel für das Vorhaben. Es wird im Zuge des mit 90 Prozent geforderten öffentlichen Breitbandausbaus der EnBW-Tochter Netcom in Winnenden umgesetzt werden - sprich: Die Kabel für die Verwaltung werden gleich mitverlegt.

„So günstig, wie wir das hier angeboten bekommen, bekommen wir das nie wieder“, sagte Markus Menrath. Ziel ist es laut Verwaltungsvorlage, „ein Glasfasernetzwerk im Stadtgebiet aufzubauen, welches die betreuten städtischen Einrichtungen ohne Hilfe eines fremden Netzes direkt mit dem Rathaus verbindet“.

„Für die 1,3 Millionen müssen wir Platz schaffen, die haben wir bislang nicht eingeplant.“

22 Liegenschaften der Stadt Winnenden würden in das Netzwerk eingebunden, das nach außen abgeschottet und damit laut Menrath sicherer vor Hacker-Angriffen ist. Schulleitungen könnten zum Beispiel direkt auf die Schulserver im Rathaus zugreifen. Auch seien die Verbindungen über die eigenen Glasfaserleitungen um ein Vielfaches schneller als bisher und die Einrichtungen nicht mehr abhängig von Internet-Providern. Denn, heißt es in der Vorlage: „Langfristig kann dieses städtische Netzwerk mit bleibender physikalischer Trennung dank Faserreserven auch für die Internetanbindung genutzt werden und es muss nicht mehr an jedem Standort (Schulen z. B.) eine eigene Internetanbindung auch für das pädagogische Netz existieren.“

Die Kosten für diese Provider sowie für Firewalls (die Stadt hat insgesamt 44 dieser Schutzwälle gegen digitale Eindringlinge im Einsatz) entfallen - auf 58.515 Euro kommt Markus Menrath in seiner Rechnung. Nicht zuletzt würden Personalkosten eingespart und die Arbeit für die IT im Rathaus „enorm erleichtert“.

Ein Pappenstiel sind fast 1,3 Millionen Euro freilich nicht. Beigeordneter Jürgen Haas sagte auf Nachfrage aus dem Gremium, wie Winnenden sich diese Investition leisten könne: „Für die 1,3 Millionen müssen wir Platz schaffen, die haben wir bislang nicht eingeplant.“ Weil die Bauarbeiten am Lessing-Gymnasium nicht so zügig voranschreiten wie geplant, können in diesem Jahr 400.000 Euro im Haushalt aus diesem Projekt verwendet werden, der Rest wird aus einer „Verpflichtungsermächtigung“ über andere Haushaltspositionen finanziert werden. Das heißt aber: „Wir müssen nächstes Jahr Haushaltsmittel bereitstellen und dann diskutieren, was vielleicht erneut geschoben werden muss“, so Haas.