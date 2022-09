Winnenden am Wochenende: Wengert-Wetzede, Hanweilermer Herbst und Lichterfest

Endlich Wochenende – was ist in Winnenden los? Nach den Weintagen in der Innenstadt am vergangenen Wochenende, wird an diesem Samstag in zwei Ortsteilen gefeiert. In Hanweiler findet nach der traditionellen Wengert-Wetzede die Premiere des „Hanweilermer Herbst“ statt. In Höfen wird das Mineralfreibad zum Lichtermeer bei einer Party mit Livemusik und Feuershow.

Wengert-Wetzede: Der Startschuss fällt um 13.30 Uhr

Los geht's am Samstagnachmittag mit der Wengert-Wetzede, einem Spendenlauf, den der Lions Club Winnenden organisiert. Die Strecke rund um die Hanweiler Kelter beträgt weniger als einen Kilometer. Sponsoren (zum Beispiel Oma/Opa, Eltern, Arbeitgeber, Krankenkasse oder Verein) zahlen für jede Runde eines Teilnehmers jeweils 1,50 Euro. Anmeldungen werden vor Ort von 12.30 Uhr an entgegengenommen.

Wer nur zuschauen will, kann das von 13.30 Uhr an tun. Der Startschuss fällt an der Hanweiler Kelter. Die Preisverleihung findet gegen 17 Uhr statt.

Premiere: Hanweilermer Herbst folgt auf Kelterfest

Für das Anschlussprogramm nach der Wengert-Wetzede ist an der Kelter ebenfalls gesorgt. Zum ersten Mal (nach einem viel kleineren Probedurchgang im vergangenen Jahr) findet der „Hanweilermer Herbst“ statt. Hintergrund ist ein Generationenwechsel: Der Männergesangverein Eintracht, der fast 60 Jahre lang das Kelterfest in Hanweiler veranstaltet hat, gibt die Feier in die Hände des Vereins „Hanweiler Flecka“.

Die Band „Birds of a Feather“ spielt Livemusik. Der Eintritt ab 18 Uhr kostet zehn Euro für alle über 15-Jährigen an der Abendkasse. Eine „exklusive Veranstaltung mit erlesenen Weinen der Weingüter Ehring, Escher und Maier und Speisen von ,Grillgut by Bogenschütz‘“ kündigen die Organisatoren an.

Lichterfest mit Livemusik und Feuershow im Mineralfreibad Höfen

Um ein Haar wäre die Freibadsaison im „Höfi“ ins Wasser gefallen – wegen technischer Probleme war sogar das Ende des Mineralfreibads wie seine Fans es lieben denkbar gewesen. Es kam anders, die Probleme wurden behoben, es folgte eine schöne Freibadsaison. An diesem Wochenende geht sie zu Ende und der Förderverein in Höfen feiert nicht nur sein 25-Jahr-Jubiläum, sondern auch die abermalige Rettung des Bädles.

Beim traditionellen Lichterfest im Freibad spielt von 19.30 Uhr an die Band Radia Rockboat, gegen 21.30 Uhr ist eine Feuershow mit „Nici-on-Fire“ zu sehen. Den Getränkeverkauf und Barbetrieb übernimmt der Förderverein, die Bewirtung mit Essen das Kioskteam.