Winnenden-Bürg: Haus-Abriss für acht neue Wohnungen in der Villa-Aussichtslage

Zwei Personen wohnten früher in dem Haus mit der herrlichen Aussicht in Bürg, Im Kauzenbach 15. So gibt zumindest das jüngste Stadtadressbuch aus dem Jahr 2016 Auskunft. Das Haus, das hoch überm Bürger Schlossberg thront, steht schon länger leer. Mittlerweile wird es abgerissen.

Vor drei Jahren bereits hatte der Technische Ausschuss des Gemeinderats für die Neubebauung des Grundstücks Befreiungen genehmigt, so dass in der villlenbestückten Steilhanglage ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen hätte entstehen können. Umgesetzt wurde das bisher nicht.

Der Bauplatz besteht aus zwei Grundstücken

„Der Bauherr plant eine veränderte Ausführung mit zwei weiteren kleinen Wohnungen“, erklärte Viktoria Schnaitmann den Gemeinderäten im Technischen Ausschuss, warum sie sich wieder mit demselben Grundstück zu befassen hatten. „Somit werden sich in dem Neubau acht Wohnungen befinden. Die 16 Stellplätze reichen dafür aber aus.“ Da zum Grundstück auch ein bisher unbebautes Flurstück gehört (Im Kauzenbach 13) fügt sich der zweiteilige Neubau über einer Tiefgarage nach Ansicht des Baurechtsamts „in die nähere Umgebung ein“ – und die Erschließung sei gesichert. Mehr muss bei Fehlen eines Bebauungsplans nicht erfüllt sein.

„Von 1484 Quadratmetern Grundstücksgröße wird eine Grundfläche von 426 Quadratmetern überbaut und die Abstandsflächen sind eingehalten“, sagte Schnaitmann auf die Frage von CDU-Stadträtin Petra Schäftlmeier. Jener erschien der geplante Neubau „etwas hoch“ und „in der Summe zu massiv“. Sie enthielt sich am Ende als Einzige der Stimme.

Durchlass zwischen den zwei neuen Gebäudeblöcken

Weil hier ein Bebauungsplan fehlt, hakte ALi-Stadtrat Martin Oßwald-Parlow nach, ob die Stadt diesen nicht erstellen wolle, wenn er auch erst für spätere Baugesuche relevant sei. Der Bedarf wird indes nicht gesehen. „Ich finde, der Neubau hier fügt sich nicht ein, sticht aber auch nicht heraus“, rang sich Oßwald-Parlow schließlich zu einem „Ja“ durch, „weil ich auch für Nachverdichtung bin“. Vor drei Jahren hatte er die Befreiungen abgelehnt. Das veränderte Baugesuch sieht einen zweiten Aufzug für die Erschließung des nördlichen Wohnkubus vor. Dieser reduziert den Abstand zwischen den beiden Gebäudeteilen und „die Eingangssituation an der Straße Im Kauzenbach wird durch die Umplanung ebenfalls tangiert“, so Schnaitmann. „Dennoch bleibt der optische Eindruck und somit die Durchlässigkeit der zwei Mehrfamilienhäuser bestehen.“

Im Außenbereich wird der Verlauf der langen Treppe zum Panoramaweg hinunter verändert und der Kinderspielplatz auf dem Gelände versetzt, um weitere Stützmauern bauen zu können. Unten am Panoramaweg ist eine Doppelgarage mit Fenster geplant, die Umwehrung der vier offenen Stellplätze wird als Glasbrüstung geplant. Zehn Stellplätze sollen sich in der Tiefgarage befinden.

Die direkt angrenzenden Nachbarn wurden zur veränderten Ausführung noch nicht angehört, als das Baurechtsamt die Sitzungsvorlage erstellt hat. Bei einer Enthaltung erfolgte die Zustimmung zu den Befreiungen einstimmig.