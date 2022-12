Winnenden-Bürg : Wohnhaus und Stall weichen einem Haus mit sechs Wohnungen

Zwischen Ebniseestraße und Kapellenweg in Bürg wird aus einem verlassenen kleinbäuerlichen Anwesen in naher Zukunft ein Sechsfamilienhaus. Der Bauherr plant am Hanggrundstück über der Ortsdurchfahrt zunächst den Abbruch des bestehenden Wohnhauses mit Nebengebäuden (Stall und Garagen) am Kapellenweg 10 in Winnenden-Bürg.

Im Haus dahinter glauben die Bewohner, dass der Neubau zu hoch wird

Für diesen innerörtlichen Bereich gibt es keinen Bebauungsplan, weshalb die Gemeinderäte im Technischen Ausschuss das Baugesuch vorgelegt bekommen hatten und wie das Baurechtsamt auch beurteilten, ob sich der Neubau in die Umgebung einfügt. Das tut er nach Ansicht von Viktoria Schnaitmann, die dem Gremium zeichnerische Ansichten aus allen vier Himmelsrichtungen vorlegte.

Als sie diese Sitzungsvorlage erstellt hatte, war die Nachbaranhörung zwar noch nicht gestartet, aber aufgrund der Sitzungsankündigung wurden bereits Bewohner des Hauses hinter dem Baugrundstück bei ihr vorstellig, berichtete sie bei der Sitzung am vergangenen Dienstagabend. „Sie legten Einwände wegen der Höhe dar. Noch hat das Haus Kapellenweg 6 die alten, niedrigeren Gebäudeteile vor sich.“ Doch auch wenn der Neubau insgesamt breiter und höher ausfällt, zulässige Höhen und Grenzabstände seien nicht überschritten. „Anhand des Lageplans ist erkennbar, dass das beantragte Mehrfamilienhaus mit Garagen die Kubatur der vorhandenen Bebauung überplant.“

Einstimmig befürworteten die Gemeinderäte das Baugesuch. ALi-Rat Martin Oßwald-Parlow sagte, „ich hing emotional an dem Besitzer, bin nun aber froh, dass sich an der Stelle etwas tut, das Haus ist schon sehr verfallen.“

Bekannte Gebäude in der Nähe: "Schöne Aussicht", Burgturm und Methodisten-Kapelle

Und so sieht die Nachbarschaft aus: Der Kindergarten und das Weingut Ungar sind nicht weit. Schräg gegenüber Am Burggraben erhebt sich der Bürger Burgturm mit dem Restaurant-Hotel „Schöne Aussicht“, dahinter befindet sich die ehemalige Methodisten-Kapelle. Nachdem die Gottesdienstgemeinde geschrumpft und immer kleiner geworden war, hat die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde den Sakralbau am Kapellenweg 8 Mitte Oktober 2014 entwidmet

Damals hat unsere Zeitung geschrieben: „Das kleine Gotteshaus wurde 1876 nach nur viermonatiger Bauzeit eingeweiht und zählt zu den ältesten Kapellen des deutschsprachigen Methodismus. Über viele Jahrzehnte prägte die Sonntagschularbeit das Gemeindeleben, Generationen von Bürger Kindern wurden mit dem christlichen Glauben vertraut gemacht.“