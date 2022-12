Winnenden: Bauhof bekommt zwei neue Fahrzeuge zum Reinigen von Wegen und Plätzen

Für die Reinigung von Wegen und Plätzen fahren Bauhofmitarbeiter seit zwölf Jahren mit einem Mercedes Sprinter mit Müllpresse herum, das Fahrzeug hat 172 000 Kilometer auf dem Buckel. Das Bauamt hat um Ersatz gebeten und erhält ihn nach einem (bei einer Enthaltung) einstimmigen Beschluss im Technischen Ausschuss.

Bestellt wird bei der Firma Urban in Baumgarten das Modell Piaggio Porter NP6 mit Benzinmotor und Gastank. Und zwar nicht nur eines, sondern gleich zwei. „Das ist gut, wenn mal eines in Reparatur geht“, sagte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth den Gemeinderäten. Die Stadtreinigung sei so gut wie täglich unterwegs, auch sonntagmorgens, mit zwei Fahrzeugen könne gleichzeitig Müll in der Kernstadt und in einem Teilort eingesammelt werden.

Lieferung der Fahrzeuge im Juli

Bauamtsleiter Roland Bornemann erläuterte, dass das wirtschaftlichere Angebot von zwei abgegebenen 115.572 Euro beträgt. Nach dem Beschluss hat er zwei Fahrzeuge mit geschlossenem Müllbehälter bestellt, der über Kippen geleert wird. Lieferung ist im Juli.

Der Stimme enthalten hat sich SPD-Rat Andreas Herfurth: „Ich hätte gerne Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb gehabt.“ Holzwarth erläuterte, dass deshalb extra eine Marktanalyse betrieben wurde. Doch das geeignete französische Fabrikat hätte mehr als das Doppelte gekostet. Das hänge mit dem Gewicht zusammen, das bei der E-Mobilität noch nicht optimal bewältigt ist, so Bornemann: „Die mögliche Förderung und die niedrigeren Betriebskosten hätten den Kostennachteil der Anschaffung nicht aufgewogen.“ Auch ein alternativ denkbarer Aufbau mit einer Müllpresse hätte 40 000 Euro gekostet und hätte regelmäßige Wartungskosten nach sich gezogen, was die Stadt vermeiden wollte. „Außerdem hätten fürs Stromladen viele Fahrten umorganisiert werden müssen“, nannte Bürgermeister Norbert Sailer einen weiteren Nachteil.

Stadtrat Martin Oßwald-Parlow findet Wahl der Fahrzeuge gut

Klar sei gewesen, dass für die Kurzstreckenfahrten mit viel Stop-and-go keinesfalls mehr ein Dieselfahrzeug angeschafft wird. Die Benzinmotoren der leichten Piaggio-Fahrzeuge entsprechen der aktuellen Norm Euro 6D. Sie können auch mit Gas betrieben werden und sind dadurch gegenüber Diesel relativ emissionsarm.

Stadtrat Martin Oßwald-Parlow findet die Wahl der Fahrzeuge gut: „Ich sehe das als Brückentechnologie. In 15 Jahren sieht es bei der nächsten Beschaffung sicher wieder anders aus.“ Holzwarth und ALi-Rat Christoph Mohr gaben ihm recht. „Ab 7,5 Tonnen Gewicht kann Wasserstoff künftig eine Alternative zum Diesel sein“, so der OB. Auch für den Winterdienst seien die Piaggios geeignet, meinte Sailer noch auf eine Frage von Oßwald-Parlow. „Man kann zwar keinen Schneepflug dranmachen, aber sie können den Winterdienst dennoch unterstützen“, meinte er.