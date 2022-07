Winnenden: Bei „La Boum“ bis in die Nacht gefeiert und getanzt

Fast 350 Besucher hatte der Auftakt der Kulturwochen der Sportfreunde Höfen-Baach mit Heinrich del Core. Der Kabarettist sorgte mit seinen Erzählungen von seinen Alltagserlebnissen beim Einkauf im Supermarkt oder im Urlaub in Mexiko sorgten beim Publikum für große Erheiterung, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Del Core nahm seine Gäste mit auf eine Reise durch den Alltag - absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Mit quietschroten Lackschuhen und feinem Blümchenhemd sorgte er für unzählige Lacher während seines sehr kurzweiligen zweistündigen Auftritts, gab hinter fleißig Autogrammen und die Aussicht, möglicherweise im nächsten Jahr wiederzukommen.

Spende vom Bürgerverein als Anerkennung für das Engagement

Zum Start der Kulturwochen übergaben Marlene Bauer und Richard Fischer vom Bürgerverein Höfen eine Spende von 500 Euro an die Sportfreunde, vertreten durch Verwaltungsvorstand Michael Bredow. Mit dieser Spende würdigt der Bürgerverein die Sportfreunde für deren Engagement im kulturellen Bereich.

Am Samstag ging es mit der DJ-Party „La Boum“ weiter. Bei besten Party-Wetter wurden Hits aus den vergangenen 40 Jahren aufgelegt. Nach anfänglichem Zögern, oder es war noch zu warm. füllte sich die Tanzfläche. Ralf Dettenmaier mit seinem Team sorgten für perfekten Sound und boten eine professionelle Lichtshow. So wurde bis spät in den Abend getanzt und gefeiert.

Am kommenden Wochenende ist bei den Kulturwochen am Freitag, 29. Juli, Kabarettist Klaus Birk zu Gast. Am Samstag, 30. Juli heißt es „Best of Musical“.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten über die Homepage der Sportfreunde Höfen-Baach oder Eventim-Light, sowie Restkarten an der Abendkasse (Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr).