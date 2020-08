Winnenden: Betrüger geben sich als Stromvertreter aus

In und um Winnenden sind Betrüger unterwegs, die sich als Stromlieferantenvertreter ausgeben. Darauf machen die Stadtwerke Winnenden auf ihrer Facebookseite aufmerksam. „Vergangenes Wochenende haben sich bislang Unbekannte als Vertreter des Stromlieferanten ausgegeben und sich, unter dem Vorwand eine Zählerablesung durchzuführen, Zutritt zu mehreren Gebäuden in und um Winnenden verschafft. Hierbei wurden mehrere Wertgegenstände und Bargeld entwendet“, heißt es in der Mitteilung.

Woran erkenne ich die Betrüger?