Winnenden: Bus und Porsche kollidieren – lag es an der ausgeschalteten Ampel?

Seit sechs Jahren wohnt Helmut Gfrörer-Harbich im neuen Gerberviertel und blickt ab und zu aus der Vogelperspektive auf die Kreuzung Ringstraße und Leutenbacher Straße. Am Sonntag (27.11.) sind dort ein Linienbus und ein Porsche zusammengestoßen – so weit nichts Ungewöhnliches für den Winnender, an der abknickenden Vorfahrt „kommt es immer wieder mal zu Unfällen“, schreibt er unserer Redaktion und fügt ein aktuelles Foto bei.

Seltsam findet der Mann aber, dass es sehr wohl eine Ampel gibt an dieser Kreuzung, diese aber ständig ausgeschaltet ist. Nur ein gelbes Blinklicht warnt Verkehrsteilnehmer, dass sie an der Stelle besonders aufpassen sollen. „Warum wurde die Ampel überhaupt aufgebaut?“, fragt Helmut Gfrörer-Harbich unsere Zeitung und merkt an, dass es doch „kritisch“ sei, die Ampel abzuschalten, wenn „dadurch die Verkehrssicherheit reduziert worden wäre.“

Die Kreuzung wurde 2010 umgebaut

Zur Frage, warum überhaupt die Ampel gebaut wurde, klären wir aber gerne detailliert auf. Bis zum Jahr 2009 führte die Bundesstraße B 14 mitten durch die Stadt. Als absehbar war, dass die Umgehung fertig werden würde, planten die Stadt Winnenden und der Landkreis die neue abknickende Vorfahrt und eine Fußgängerampel zwischen dem heutigen neuen Gerberviertel und dem Kärcher-Verwaltungsgebäude am Zipfelbach. Ziel war zum einen, Sicherheit für Fußgänger zu schaffen, zum anderen Vorrang für die neue Richtung, in der die Fahrzeuge fahren sollen. Nicht mehr mitten durch die Stadt, sondern auf einer Art innerem Ring ums Zentrum herum. So sollte die Innenstadt verkehrsberuhigter werden.

Die Planer haben somit auch einen schnellen Anschluss zur Bundesstraße mit grüner Welle geschaffen, vorbei am Leutenbacher Aldi und der Anschlussstelle Winnenden-Mitte/Leutenbach. Diese Strecke ist auch immer dann wichtig, wenn der Tunnel wegen eines Unfalls oder wegen Wartungsarbeiten gesperrt ist.

Die Ampel sorgte für lange Rückstaus

Im Sommer 2010 war es dann so weit, die Kreuzung war umgebaut, die Ampel in Betrieb. Doch über die Monate sorgte sie zunehmend für Verdruss. Immer mehr Bürger und Gemeinderäte beschwerten sich direkt bei der Stadt, auch in Leserbriefen, über den Rückstau bis auf den Kronenplatz, den man ja eigentlich fußgängerfreundlicher haben wollte, weniger verkehrsbelastet als früher.

Im Sommer 2011 dann kündigte Ordnungsamtsleiterin Beatrice Hertel im Gemeinderat an, dass eine Lösung gefunden sei. Die Ampel wurde seitdem nur noch im Standby-Betrieb gehalten. Das heißt, sie springt nur an, wenn ein Fußgänger queren möchte und dazu den Knopf an der Ampel drückt. Hertel sagte allerdings auch: „Werden es mehr als fünf Fußgänger pro Stunde, macht das keinen Sinn mehr, denn die komplizierte Schaltung braucht sehr lang, bis sie hochgefahren ist.“

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ergänzte damals, dass die Ampel konstant eingeschaltet werden müsse, wenn der Tunnel gesperrt ist.

Eher Blechschäden an dieser Stelle

Seitdem war laut unserem internen Zeitungsarchiv der schwerste Unfall an dieser Stelle im Jahr 2019 mit einem Fußgänger, der nachts beim Überqueren der Leutenbacher Straße übersehen und schwer verletzt wurde. Mehr gibt das Archiv kaum her, offenbar passieren dort eher Blechschäden, das gefahrene Tempo ist an dieser scharf abknickenden Kreuzung nicht hoch.