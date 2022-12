Winnenden: Corona-Impfstützpunkt des Kreises bleibt bis Ende März 2023 offen

So ein Impfstützpunkt ist praktisch. Der in Winnenden ist am Samstagvormittag geöffnet, wenn viele Menschen frei haben und allenfalls Besorgungen machen müssen. Ohne Termin kann man an der Linsenhalde 5 hereinschneien zwischen 10 und 12 Uhr. Einige denken, zum Jahresende ist Schluss mit dem Angebot. Doch weit gefehlt! Dr. Christian Schweninger, der den Impfstützpunkt betreibt, ist niedergelassener Arzt und vom Gesundheitsamt des Landkreises mit den Schutzimpfungen gegen Covid-19 beauftragt worden. „Ich kann weiterimpfen und plane das auch, zumindest bis Ende März 2023.“ Geplant ist vom Bund, dass die Covid-Impfungen Anfang April 2023 an die Regelversorgung durch die Kassenärzte übergehen.

Unsere Redaktion war am vergangenen Samstag vor Ort und hat sich den Ablauf angeschaut. Davor und danach haben wir mit Christian Schweninger telefoniert. Demnach hat ein solcher Impfstützpunkt einige nicht von der Hand zu weisende Vorteile. Doch der Reihe nach.

Wie viel Zeit muss man für den Impf-Termin einplanen?

15 bis 20 Minuten. Im Vorfeld: null. Die aufwendige Terminsuche ist Geschichte, übers Impfportal des Landes Baden-Württemberg „Dranbleiben“ erhält man einen Überblick, wann wer wo impft und meldet sich an oder geht spontan zu den angegebenen Uhrzeiten vorbei. Dienstags und donnerstags zum Beispiel impft die HNO-Praxis im Gesundheitszentrum Winnenden. Auch die langen Schlangen des Winters 2021, als das Serum noch knapp war, sind heute unvorstellbar.

Am Samstag waren es an der Linsenhalde etwa 30 Personen, die sich ihren vierten oder fünften Booster geholt haben. Alle passten in den ehemaligen Auto-Verkaufsraum locker hinein. Weil die meisten zwischen 10 und 10.15 Uhr kommen, ist die Wartezeit das Unkalkulierbarste. Während man wartet, bis Arzt Paul Popa einen ins Pavillonzelt bittet, kann man den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung ausfüllen, den man von Sara Jungbauer vom Deutschen Roten Kreuz erhält. Anschließend druckt sie einem den QR-Code aus. „Ein Aufklärungsgespräch braucht eigentlich niemand mehr“, sagt Paul Popa. Das eigentliche Impfen dauert somit kaum länger als fünf Minuten. Wer möchte, nimmt noch 15 Minuten zur Beobachtung Platz. Derzeit geht's insgesamt schneller, wenn man zwischen 11 und 12 Uhr kommt.

Welche Impfstoffe gegen das Coronavirus sind vorhanden?

Neun Impfstoffe für Jugendliche und Erwachsene, zwei für Kleinkinder und zwei für Kinder stehen zur Verfügung. Es sind die Produkte von Valneva, Novavax, Janssen, Moderna und Biontech/Pfizer. „Fast 100 Prozent wählen den MRNA-Impfstoff BA 4-5“, sagt Christian Schweninger über das an die jüngste Omikron-Variante angepasste Serum. Wer möchte, kann vor Ort aber auch ein anderes Vakzin verlangen. Man könnte zur Erst- und Zweitimpfung kommen, ebenso wie zur dritten oder vierten Impfung.

Was muss man zum Termin mitbringen?

Eine FFP2-Maske muss die ganze Zeit über getragen werden. Ein Krankenkassenkärtchen muss der Impfling nicht vorlegen, nur den Personalausweis und den gelben Impfpass.

Muss man ein bestimmtes Alter für die Booster-Impfung haben?

Nach dem Alter oder dem Beruf fragt für die Booster-Impfungen niemand. In der Schlange am Samstag steht beispielsweise eine 27-Jährige aus Winnenden, die bisher von Corona verschont wurde und demnächst Skifahren geht, wo Maskentragen in Gondeln inzwischen freiwillig ist. „Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich weiter alles tun kann, um eine Infektion zu vermeiden.“ Sie holt sich die vierte Impfung. Da sie berufstätig ist und sich ihr Hausarzt weiter weg befindet, wusste sie das Angebot zu schätzen.

Eine 59-jährige Winnenderin findet das Angebot umso wichtiger, „da alle Hausärzte überlastet sind“. Wunderbar sei auch, dass sie herlaufen konnte, für die ersten Impfungen fuhr die Familie mit dem Auto ins Hohenlohische. „Unser Sohn wird auch noch kommen, er muss mit 25 nun nicht mehr nachweisen, dass er pflegebedürftige Großeltern hat, wie das am Anfang der Impfungen war.“

Wer zahlt das eigentlich?

Die Impfstoffe stellt der Bund dem Impfstützpunkt zur Verfügung – und zahlt Christian Schweninger darüberhinaus fürs Impfen. „Letztlich mache ich das auf eigenes Risiko, denn wenn niemand kommt, verdiene ich auch nichts“, sagt er. Für den diensthabenden Arzt, einen Beitrag ans DRK, Reinigung und Raummiete sowie die Lohnbuchhaltung muss Schweninger aufkommen.

Welchen Vorteil hat der Impfstützpunkt noch?

„Wir müssen nicht viel Impfstoff wegwerfen“, sagt Christian Schweninger. Aus einer Ampulle lassen sich mehrere Impfdosen entnehmen. Kaum ein Hausarzt, glaubt er, bekomme jedoch Sammeltermine hin. Und da der Umgang mit den Seren noch heikler ist als früher, bietet sich die Konzentration auf zwei Impfstunden pro Woche doch geradezu an, um Verschwendung zu vermeiden. „Moderna zum Beispiel ist nach dem Öffnen nur noch zwei Wochen haltbar, ist es einmal aufgezogen, muss man es innerhalb von einer Stunde verimpfen“, sagt der Mediziner. Dazu dürfen die MRNA-Vakzine keine Erschütterung erfahren und müssen vor Gebrauch tiefgekühlt werden.