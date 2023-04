Winnenden: Ehrenamtliche als Berater für Solar-Anlagen?

42 Interessierte sind ins Rathaus gekommen, um sich über gelungene Klima-Projekte und einen Blick in die Zukunft der Klimastrategie in der Stadt Winnenden zu informieren und untereinander beim „Runden Tisch Klima“ auszutauschen. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Angebot von Bürgern für Bürger

Für Klimaschutzinteressierte stellte Holger Pfeiffer ein neues Programm in Winnenden vor: Um Privatpersonen bei der Wahl und Installation der richtigen Solaranlage zu unterstützen, sucht er nach Ehrenamtlichen mit technischem Verständnis. So soll das Beratungsangebot von Bürgern für Bürger in Winnenden ausgebaut und das Interesse an eigenen Photovoltaik-Anlagen weiter gesteigert werden. Wer Kontakt zu Holger Pfeiffer aufnehmen möchte, schreibt eine Mail an BSBW-Pfeiffer@web.de.

Roland Rauleder, Beauftragter für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung der Stadt Winnenden, stellte den Monitoring-Bericht zum Klimaschutz 2022 vor. Dabei erläuterte er die Aufteilung in die elf Handlungsfelder sowie die selbstgesetzten Ziele zur Netto-Treibhausgas-Neutralität der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2035. Für die Erreichung des Ziels nannte Roland Rauleder neben der kommunalen Wärmeplanung und dem Projekt Klimopass, welches Maßnahmen in Stadtgebiet zur Anpassung an Hitze beinhaltet, weitere zahlreiche Projekte. Im Anschluss nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, um Fragen zu klären und durch Anmerkungen weitere Sichtweisen aufzuzeigen.

Im vergangenen Jahr hatte die Volkshochschule Winnenden den „Klima.fit-Kurs“ angeboten. In diesem wurden Kommunen und Privatpersonen Informationen zu den Herausforderungen des Klimawandels zur Verfügung gestellt und eine Möglichkeit zum Austausch von Handlungsmöglichkeiten geboten. Bürger und Seniorenratsmitglied Albert Petersen stellte seine überaus positiven Erfahrungen mit dem Kurs vor.

Reisen nach Simbabwe und Malawi

Dass die Stadt nicht nur Projekte im Stadtgebiet, sondern auch international unterstützt, zeigt die langjährige Zusammenarbeit mit dem Verein Discover. Keith Lindsey berichtete von seiner Reise zu Projekten des Vereins in Simbabwe und Malawi. Mit Fotos erzählte er von seinen Besuchen auf einer Ökofarm und in einer Grundschule. Durch die Unterstützung des Vereins konnten in deren Umgebung zahlreiche Baumpflanzungen vorgenommen werden.