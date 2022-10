Winnenden: Einzelhändler spüren Krise, lassen sich aber nicht unterkriegen

Erst haben die Corona-Einschränkungen die Umsätze vermiest, jetzt folgt mit den Kostensteigerungen der nächste Tiefschlag. Wie schwer trifft es den Einzelhandel? Eine Befragung unter Winnender Geschäftsinhabern anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags am 9. Oktober hat ergeben: Der Schuh drückt überall, aber unterkriegen lassen die Frauen und Männer hinter den Ladentheken sich nicht.

Vielleicht verkürzt Foto Heincke die Laden-Öffnungszeiten

„Wir kämpfen seit der Pandemie mit Umsatzrückgängen“, sagt Peter Kübler von Foto Heincke. Durch den Lockdown seien sehr viele Kunden ins Internet „abgewandert“, der Großteil sei nicht mehr zurückgekommen. „Einkaufen im Netz ist einfacher und wird immer einfacher gemacht.“ Zwischenzeitlich mache der Krieg in der Ukraine zusätzlich zu schaffen. Durch Lieferengpässe fehle es an Nachschub, dazu schnellen die Kosten in die Höhe.

„Wir versuchen, durch Reduzierung der Heizung und Verkürzung der Schaufensterbeleuchtung dem ein wenig entgegenzuwirken“, so Kübler. Er sei am Überlegen, die Laden-Öffnungszeiten zu verkürzen und ein oder zwei Tage pro Woche den Laden nur halbtags zu öffnen oder ganz zu schließen. „All dies trägt nicht gerade zu einer positiven Stimmung bei, aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, so Peter Kübler.

Stammkunden sind treu und wissen, wie man mit schlechten Zeiten umgeht

Durch die Antwort von Tanja Heinz von Fischer beim Tor weht in einer Zeit trüber Stimmung ein herbstlich aufhellendes Leuchten: „Ich würde sagen, die Stimmung ist nicht so schlecht, wie oft berichtet wird.“ Viele ihrer Kunden hätten „schon schlechte Zeiten erlebt und wissen, wie man damit umgeht“. Heizung, Energiekosten, eventuell erneute Maskenpflicht? „Alles ist besser, als die Geschäfte zu schließen.“

Und die Kunden? Sie halten ihr Geld zusammen. „Das Kaufverhalten ist zurückhaltender. Wir brauchen mehr sportive Mode und weniger elegante Konfektion“, stellt Sabine Krautter in ihrem gleichnamigen Damenmodegeschäft fest. Der Einzelhandel stehe vor einer riesigen Herausforderung. Ihr Hoffnungsbringer: „Unsere supertollen Stammkunden, ich bin sehr dankbar, sie halten uns die Treue.“

Auch im Modegeschäft von Sabine Lemke ist Verlass auf die Stammkundschaft. „Viele haben genug von Negativnachrichten, sie sehnen sich nach einfach mal entspanntem Shoppen.“ Alles sei mühsamer, schwieriger geworden, da komme ein verkaufsoffener Sonntag gerade recht. „Weil jegliche Rückkehr zur Normalität und Leben in der Stadt wichtig sind.“ Auch wenn die Kunden den Euro zweimal umdrehen müssen, sie merke zugleich einen Umschwung. „Viele sagen, dass sie ewig nicht mehr in einem Laden waren, sich wieder mal verwöhnen möchten.“ Bauchschmerzen machen ihr Lieferverzögerungen, sie spricht von bis zu drei Wochen. Spontan reagieren und nachbestellen - da seien ihr oft die Hände gebunden. Sie könne von Glück sagen, dass ihre langjährigen Lieferanten in Europa fertigen. Auch Lemke verbreitet Zuversicht: „Wir werden die Krise schaffen, aber ich denke, dass ein Wandel stattfindet.“

Schokolade wird nicht teurer, aber der Strom für die Verarbeitung

„Leider kamen nun so viele Kriterien auf einmal zusammen. Jetzt kann man zeitversetzt das ganze Ausmaß spüren“, fasst Melanie Müller von Domenica Moden die Problemfelder zusammen. Der Preisanstieg der Produkte sei ein großes Problem, vor allem im Strickbereich, vor allem bei Wolle und Kaschmir. Auch alle anderen Artikel hätten zwischen zehn und 20 Prozent aufgeschlagen. Der Preisanstieg habe sich schon bei ihrer letzten Order vergangenes Jahr abgezeichnet und habe nichts mit dem Krieg zu tun.

Ganz andere Branche: Schokolade und Süßwaren in Ulli’s Confiserie. Gerade in Krisenzeiten wünschen Menschen sich diesen Genuss, diesen Seelenwärmer. „Es kommen zwar insgesamt weniger Kunden, bedingt auch durch den heißen Sommer, die Menschen kaufen gezielter und essen vielleicht etwas weniger, aber dafür etwas Gutes“, sagt Ulrike Maurer. Sie spürt die Preissprünge, auch wenn sie für den Großteil des derzeit eintrudelnden weihnachtlichen Sortiments noch Entwarnung geben kann. Ihre Lieferanten, mit deren Produkten sie das eigene Sortiment ergänzt, könnten ihr die bestellte Menge ohne Abstriche und zum selben Preis wie im Vorjahr liefern, versichert sie. Mit Sorge verfolgt sie die Strompreise. 25 Prozent mehr musste sie für die jüngste Abschlagszahlung berappen. „Und keiner weiß, ob es noch teurer wird“, sagt Ulrike Maurer. Über kurz oder lang werde kein Weg an Preisanpassungen vorbeiführen.

LED beleuchten schon seit geraumer Zeit die Spielwaren in den Auslagen

Punktuell hat bereits Spielwaren Wiedmann die Preise angepasst. „Wir spüren die Situation insbesondere bei höherpreisigen Spielwaren ab 100 Euro“, sagt Matthias Wiedmann. Die Kunden greifen zu günstigeren und kleinen Artikeln. Als Reaktion seien das Sortiment und die Lagerhaltung angepasst worden. „Da wir kein produzierendes Gewerbe sind, machen uns fehlende Teile nicht so sehr zu schaffen. Auch wenn bei einem Lieferanten mal Artikel nicht verfügbar sind, können wir häufig auf Alternativen zurückgreifen.“ Für seine Stimmung findet er die Worte: „angespannt, konzentriert, aber optimistisch.“ Und so rühre er das Thema „Schaufensterbeleuchtung runterfahren“ auch erst an, sollte sich die Lage weiter zuspitzen. „Wir haben alle Filialen schon vor geraumer Zeit auf LED umgestellt und sind hier schon sehr energieeffizient unterwegs.“

Solange das E-Bike nur Freizeitvehikel ist, wird an ihm gespart und nicht am Auto

Energieeffizient verhalten sich auch Kunden, die sich ein E-Bike zulegen und dadurch das Auto – wenigstens teilweise – ersetzen. Doch aus Sicht von Axel Keller von Carlos E-Bikes sei man davon noch weit entfernt. „Das E-Bike ist immer noch ein Zusatzprodukt, ein Hobby.“ E-Bike-Fahren sei hip und habe einen Vollboom erlebt. Aber: „Solange es das Auto nicht ersetzt, sondern Freizeitvehikel ist, wird genau in dem Sektor als Erstes gespart. Der Markt ist wie abgerissen.“ Der „freie Kunde“, der zur Tür reinkommt und ein Rad kaufen will, sei wie vom Erdboden verschluckt, so Keller.

„Die Kunden holen bei uns höchstens die Räder, die sie vor längerer Zeit bestellt haben und die erst jetzt geliefert wurden.“ Sein Geschäft sei in einer „vergleichsweise komfortablen Situation“, da er mit ausgewählten Spezialfahrzeugen wie Falträdern und Transporträdern eine Nische besetze und nicht vom allgemeinen Rückgang betroffen sei. „Aber wir merken den Kaufrückgang. Vieles verlagert sich aufs Bikeleasing. Das hat bei uns stark zugenommen.“ Er sei „der letzte Mensch, der nicht optimistisch ist, aber es wird erhebliche Verwerfungen geben in den nächsten zwölf Monaten“.