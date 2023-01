Winnenden: Erfolge für Musikschüler beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Winnenden, Berglen, Leutenbach, Schwaikheim waren am Wochenende beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ dabei und erreichten sehr gute Ergebnisse, wie Musikschulleiter Mathias Mundl berichtet.

Aus der Gitarrenklasse von Kaixuan Ren musizierten sieben Schülerinnen und Schüler. In der Kategorie Gitarre erhielten Luis Ren, Josha Klink, Yinuo Wu, Winnie Wang (mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb) einen ersten Preis.

Sechs zweite Preise

Die jungen Gitarristen Freya Zhan, Eveleen Martinovic und Lanvanyan Mayooran bekamen jeweils einen zweiten Preis.

Pianistin und Fagott-Trio weitergeleitet

Aus den Klavierklassen von Viktoria Kammerlocher, Gülcin Aslanova-Lutz und Matthias Walz erhielt Clara-Maria Rieger einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb; Leonie Heinle, Michelle Heinle, Ines Heinle bekamen einen ersten Preis. Einen zweiten Preis erspielten sich Amelie Flandi, Pepe Klink und Polina Tovstoluzhska.

Moritz Schneider aus der Fagott-Klasse von Detlef Reikow wurde im Fagott-Trio mit Micha Faude und Anton von Bechtolsheim ein erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb zuerkannt.

In die nächsthöhere Wettbewerbsrunde kommt man erst ab Altersgruppe 2

Mathias Mundl weist zum Schluss seiner Pressemitteilung darauf hin, dass eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erst ab der Altersgruppe 2 erfolgt, für die jüngsten Erste-Preis-Träger war sie also per se nicht vorgesehen. Die Weiterleitung ist gleichwohl eine besondere Auszeichnung. Der Landeswettbewerb wird vom 22. bis 26. März in Künzelsau und Waldstetten stattfinden. Danach kommt der Bundeswettbewerb.