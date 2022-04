Es kehrt wieder Leben ein in die neue Kelter: Am Sonntag, 1. Mai, wird's ab 11 Uhr bis in die Abendstunden einen Weinausschank geben mit einfachem Vesper (Wildbratwurst, Rote Wurst, Käsebrot) und von Samstag, 14. Mai, bis Montag, 16. Mai, das erste Weinfest seit vielen Jahren, mit Livemusik und Verköstigung durch den „Weinstube Traube“-Wirt Jürgen Knödler.

Das Essen wird an diesen Tagen aber mutmaßlich Nebensache sein, denn viele Weininteressierte aus Winnenden und Umgebung sind