Winnenden: Firma Klöpfer spendet je 5000 Euro für Tafel und Sozialfonds

Das Bauunternehmen Klöpfer aus Birkmannsweiler unterstützt die Winnender Tafel und den Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“ mit Weihnachtsspenden in Höhe von jeweils 5000 Euro.

„Zu Weihnachten möchten wir nicht nur an die Menschen denken, welche wir täglich um uns haben - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten -, sondern vor allem auch an diejenigen, denen es weniger gut geht“, so werden die geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Martin Klöpfer und Hermann R. Klöpfer in einer Pressemitteilung der Firma zur Scheckübergabe zitiert. Es sei großartig, wie diese regionalen Initiativen Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen.

Zu wenig Platz

Die Winnender Tafel ist eine mildtätige und gemeinnützige Einrichtung, die preisgünstig gespendete oder überschüssige Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen verkauft. Tafel-Vorsitzender Harald Zabel ging in seinem Dank auch auf die beengte Raumsituation des Tafelladens ein. Man benötige dringend größere Räumlichkeiten in Winnenden, um dem Bedarf gerecht werden zu können.

„Individuelle Hilfe für Bedürftige - unbürokratisch und schnell“, so skizzierte Bürgermeister Jürgen Hass die Besonderheit des Winnender Sozialfonds und dankte Klöpfer für die Spende. Der Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“ springt ein, wenn Winnender in Not geraten und keine staatliche oder behördliche Hilfe mehr gewährt wird.

Das mittelständische Familienunternehmen Klöpfer ist in der Region bekannt für seine Kompetenz im Tief- und Straßenbau. Darüber hinaus gewinnt Klöpfer an verschiedenen Standorten in Deutschland die dafür erforderlichen mineralischen Rohstoffe.