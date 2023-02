Winnenden: Frau landet nach Suff-Fahrt mit E-Scooter vor Gericht – so fiel das Urteil aus

Auch mit einem E-Roller darf man nicht sturzbetrunken fahren. Diese Erfahrung hat eine 39 Jahre alte Frau aus Winnenden im vergangenen Sommer gemacht. Vor Gericht behauptete sie, dass sie das nicht gewusst habe. Der Staatsanwalt bezweifelte das.

Ende August soll die Frau in einem Winnender Teilort gegen 0.30 Uhr auf den Roller gestiegen sein. Etwa eine Stunde später hat sie sich dann zur Blutentnahme in einem Krankenhaus wiedergefunden, denn sie wurde von einer Polizeistreife auf dem Scooter erwischt. Ergebnis der Blutentnahme: 2,83 Promille.

Die Frau, die bei ihren Eltern lebt und in der Produktion arbeitet, berichtete vor dem Amtsgericht, dass sie bloß Zigaretten holen wollte. „Ich habe mich mit Freunden getroffen. Wir haben Wodka getrunken“, erklärte sie Richter Kärcher das Ergebnis ihrer Blutentnahme. Dann seien eben die Zigaretten ausgegangen und sie habe sich für die Fahrt mit dem Roller entschieden.

Hat die Frau ein Alkoholproblem?

Die Frage vom Richter, ob sie ein Alkoholproblem hat, da 2,8 Promille für eine Frau ihrer Statur sehr viel seien, verneinte sie ausdrücklich. In der Verhandlung verzichtete die Winnenderin auf einen Rechtsbeistand. „Ich wusste nicht, dass man mit dem E-Scooter nicht mehr fahren darf, wenn man Alkohol getrunken hat“, erklärte sie. Richter Kärcher erwiderte, dass eine solche Fahrt im Alkoholrausch sehr gefährlich enden könne, „wenn man mit dem Ding jemanden ummäht“.

Auf Nachfrage vom Staatsanwalt antwortete die Frau, dass sie wenige Wochen zuvor ihren Führerschein abgeben musste, weil sie in der Winnender Innenstadt betrunken am Autosteuer aufgefallen war. Ergebnis der Blutprobe damals: 2 Promille.

Daraus resultierte nun auch die Vorladung vor dem Amtsgericht. Der Fall auf dem E-Roller hätte ansonsten auch im schriftlichen Verfahren geklärt werden können, wie Richter Kärcher erklärte.

Als Zeugin geladen war eine 31 Jahre alte Polizistin, der die Winnenderin in jener Sommernacht auf dem E-Roller aufgefallen war. „Wir waren in einem zivilen Fahrzeug unterwegs, um Beobachtungen zu machen. Ich war Beifahrerin“, erinnerte sie sich im Waiblinger Gerichtssaal. Im Rückspiegel sei ihr dann die Frau aufgefallen. „Sie ist Schlangenlinien gefahren. Nach zehn bis zwanzig Metern ist sie dann vom Roller gestiegen und wollte wieder aufsteigen, was ihr nicht gelungen ist“, schilderte die Beamtin die eindeutigen Anzeichen einer Alkoholisierung.

Die Frau ist polizeibekannt

Auf Nachfrage des Richters antwortete die Beamtin, dass sie mit einer deutlichen Alkoholisierung der Frau gerechnet habe, jedoch nicht mit 2,8 Promille. „Sie war aufgebracht, aber nicht aggressiv uns gegenüber. Zur Blutentnahme wollte sie nicht direkt mit, hat dann aber alles mitgemacht“, so die Polizistin. Aufgefallen sei die verwaschene Sprache der bereits polizeibekannten Frau, die Beamtin hatte jedoch den Eindruck, dass die Winnenderin alle Anweisungen verstanden hat.

In seinem Plädoyer meinte der Staatsanwalt, dass sich der Sachverhalt bestätigt hat. „Dass die Frau behauptet, nicht gewusst zu haben, dass es in solch einem Zustand verboten ist, auf einen E-Roller zu steigen, halte ich für eine Schutzbehauptung“, erklärte er. Es wisse jeder, dass man besoffen nicht auf ein solches „Ding“ steigen dürfe. Er appellierte eindrücklich an die Frau, dass sie beim nächsten Vorfall nicht mit einer Geldstrafe davonkommen werde. Seine Forderung: sieben Monate Führerscheinsperre sowie ein viermonatiges Verbot zum Führen von Kraftfahrzeugen, zudem eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro.

Das Urteil von Richter Kärcher fiel etwas milder aus: Die Frau muss eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro begleichen, erhält eine siebenmonatige Führerscheinsperre und darf drei Monate kein Kraftfahrzeug führen. „Auch mit einem E-Scooter können Sie jemanden oder sich selbst schwer verletzen“, sprach Kärcher die Angeklagte direkt an. Da sie ihren Führerschein ohnehin bereits verloren hat, belaufe sich die Sperrfrist nun insgesamt auf ein Jahr. „Die Hürde wird darin bestehen, die MPU zu bestehen“, vermutete der Richter. Da dazu regelmäßige Nachweise der Leberwerte nötig seien, werde es wohl ohnehin noch bis zum Jahresende dauern, bis sie überhaupt die Chance bekommt, den Führerschein wiederzuerlangen.