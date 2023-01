Winnenden: Frauen und Mädchen der Ahmadiyya-Gemeinde besuchen Senioren

Nach langer Corona-Pause besuchte die Frauenorganisation der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde Waiblingen am vergangenen Samstag wieder ein Seniorenheim, das ASB-Seniorenzentrum an der Gerberstraße in Winnenden.

"Liebe für alle, Hass für keinen"

Laut einer Pressemitteilung machten die Mädchen und Frauen den Senior/-innen gerne eine Freude und kamen der islamischen Lehre der Nächstenliebe nach.

Zu Beginn des Besuchs stellten sie die Gemeinde und die Frauenorganisation kurz vor, ein Mädchen trug Verse aus dem Koran vor, dann rezitierten die Mädchen zusammen ein Gedicht über Frieden und liebevolles Miteinander, ganz nach dem Motto der Gemeinde: „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Anschließend verteilten sie handgemachte Grußkarten an die Senior/-innen und Blumen an die Mitarbeiter/-innen des Seniorenheims.