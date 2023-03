Winnenden: "Glückskind"-Betreiber verabschieden sich und verkünden Nachfolger

Glückskind, ade! Am vergangenen Freitag hat das Café unter der Leitung von Annika und Manuel Braun zum letzten Mal geöffnet. Das Gastro-Paar zieht weiter nach Fellbach. Kurz nach dem offiziellen Abschied verkünden die beiden: Sie haben Nachfolger gefunden.

Mit einer rauschenden Party samt DJ haben die Brauns sich am Freitag aus Winnenden verabschiedet. Bereits in den Tagen zuvor haben sie mit einigen ihrer Stammkunden die sechseinhalb Jahre an der Paulinenstraße Revue passieren lassen. „Teilweise haben wir sogar Geschenke zum Abschied erhalten“, freut sich Annika Braun.

Wehmütig, aber die Vorfreude überwiegt

Als sie im Oktober 2016 in der Winnender Innenstadt begonnen haben, war es noch nicht ansatzweise absehbar, dass das Gastro-Paar ein paar Jahre später mit einem großen Restaurant, dem Waldschlössle in Fellbach, weitermacht. „Jetzt sind wir wehmütig, aber die Vorfreude auf das, was kommt, überwiegt“, gibt Annika Braun einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Schließlich habe sie es auch noch gar nicht so richtig realisiert, dass die Zeit in Winnenden nun vorbei ist.

Für ihre Stammkunden haben die Brauns noch ein paar Worte übrig: „Wir bedanken uns bei allen Besuchern für die Zeit und dass sie uns treu geblieben sind. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Wir haben unfassbar viele Leute kennengelernt und hoffen natürlich, dass wir den ein oder anderen auch in Fellbach wiedersehen“, sagt Annika Braun.

Noch auf der Suche nach Personal für Service und für die Küche

Bis das Ehepaar dort an den Start geht, wird es jedoch noch dauern. „Wir haben mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Ziel ist, dass wir Anfang Juni regulär im Waldschlössle starten“, gibt Manuel Braun eine vorläufige Prognose ab.

Auch ein paar kleinere Dinge aus dem Glückskind-Inventar werden die Brauns nach Fellbach exportieren, ebenso die Aushilfen. „Wir suchen jedoch noch Personal für Service und die Küche“, erzählt Manuel Braun. Anstrengende Wochen stehen dem Ehepaar bevor.

Begleitet werden sie dabei von einem SWR-Filmteam. Ausgestrahlt werden die Szenen vermutlich im Spätsommer, in fünfminütigen Beiträgen in der Landesschau.

Bevor es in Fellbach losgeht, planen Annika und Manuel Braun noch einen Urlaub, um Durchzuschnaufen. Wer weiß schon, wann das nächste Mal die Chance dazu besteht. „Und wir wollen ja auch nicht gleich wieder für ein paar Tage schließen, wenn wir eröffnet haben“, nennt Manuel Braun einen anderen Beweggrund.

Die Nachfolger kommen aus Waiblingen

Apropos Schließung: Wie geht es mit den Räumen an der Winnender Paulinenstraße fortan weiter? Hat das Ehepaar Nachfolger gefunden? „Wir befinden uns in guten Gesprächen und sind momentan sozusagen in den Endverhandlungen“, antwortete Manuel Braun auf diese Frage in der vergangenen Woche. Es werde definitiv Nachfolger geben, noch sei allerdings nicht alles in trockenen Tüchern.

Am Sonntag dann, wurde über die sozialen Medien Vollzug gemeldet: Luisa Fischer und Antonio Vittoria übernehmen. Das Ehepaar wohnt in Waiblingen. Beide kennen sich aus der dortigen Brasserie Sonne. Antonio Vittoria unterstützt dort seinen Onkel, der Inhaber der Brasserie ist. Auch Luisa Fischer, die dort nebenberuflich gearbeitet hat, hat bereits Gastro-Erfahrung. Zum 1. April erhalten die Waiblinger den Glückskind-Schlüssel.

Das Konzept der Nachfolger soll aller Voraussicht nach ähnlich werden, wie bisher. „Natürlich aber mit einem eigenen Touch“, sagt Annika Braun. Wenn alles ideal läuft, starten sie in etwa einem Monat. In einem Instagram-Post heißt es dazu, dass es vermutlich Mitte April im Café Glückskind weitergeht.