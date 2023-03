Winnenden-Höfen: 100 gespendete kleine Bäume zwischen den Bächen gepflanzt

Zum „Tag des Baumes“ hat der Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen mehr als 100 junge Bäumchen gespendet und begonnen, sie im Naherholungsgebiet „Zwischen den Bächen“ in Winnenden-Höfen einzupflanzen. Die Stadt-Pressesprecherin Franziska Götz berichtet.

Ursprünglich geht der Tag des Baumes auf den US-amerikanischen Farmer und Politiker Julius Sterling Morton in Nebraska zurück. Er forderte bereits im Jahr 1872 den jährlichen Tag des Baumes, 20 Jahre später war dies bereits in allen Bundesstaaten erreicht.

Etwa einen Monat vor dem Gedenktag, damit Bäume gut anwachsen

Am 27. November 1951 wurde der Tag des Baumes von den Vereinten Nationen beschlossen. Wenig später haben Bundespräsident Theodor Heuss und Bundesinnenminister Robert Lehr, erster Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, am 25. April 1952 gemeinsam im Bonner Hofgarten einen Ahorn gepflanzt. Damit war der Tag des Baumes auch in Deutschland etabliert. Er bietet die Gelegenheit, sich die Bedeutung des Waldes und der Bäume für Mensch und Umwelt bewusstzumachen.

In Winnenden wird der Tag des Baumes traditionell immer samstags begangen, damit Bürgerinnen und Bürger dazukommen können. Außerdem deutlich vor dem 25. April an einem Termin im März, damit die gesetzten Bäume vor dem Sommer besser anwachsen können.

Am Buchenbach mussten viele abgestorbene Bäume entfernt werden

Dieses Jahr waren es gleich 100 Jungbäume im Naherholungsgebiet „Zwischen den Bächen“ in Höfen, kleine Hainbuchen, Eichen, Ulmen und Bergahorne. Im vergangenen Jahr mussten in diesem Gebiet am Buchenbach einige Bäume entfernt werden. Mit ihren Erkrankungen und Beschädigungen gefährdeten sie die Sicherheit von Passanten. Durch die Pflanzung der Jungbäume wird sich der Uferbewuchs im Laufe der Zeit wieder verdichten.

Für die Spende von Bündnis 90/Die Grünen dankte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Er betonte: „Die 100 Jungbäume verjüngen den Baumbestand am Buchenbach. Sie sorgen neben guter Luft auch künftig für ausreichend Schatten für Kinder und Erwachsene auf dem Spielplatz und der anschließenden Wiese.“