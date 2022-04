Winnenden-Höfen: Die ganze Grundschule übt einen Tag lang Radfahren

Alle Grundschüler in Höfen, 130 an der Zahl, haben am Freitagvormittag das Radfahren trainiert. Auch die Erstklässler, von denen nur wenige noch kein Fahrrad haben, sie machten dafür mit dem Roller mit. „Das wäre ja Höchststrafe für die Kinder, wenn sie nur den älteren zugucken dürfen“, sagt Karl-Heinz Nagl. Er ist Ehrenamtlicher vom „Radhelden“-Team des Württembergischen Radsportverbands und erfahren darin, die Kinder auf dem Schulgelände trainieren zu lassen. „Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist ein aufgeschürftes Knie oder ein Grasfleck auf der Hose“, sagt er über die jeweils 20 Minuten, die die Kinder an einer der acht Stationen verbringen.

Beim Wiederholen gewinnen die Kinder erstaunlich schnell Routine

In der Pause erzählen Zweitklässler, die gerade mit dem Slalomkurs fertig geworden sind und schon das Überholen und Linksabbiegen hinter sich haben. „Am Anfang hatte ich Angst“, sagt ein Junge. Seine Klassenkameradin ergänzt: „Die Aufgabe war am Anfang ein bisschen schwer.“ Aber dann, sind sich die Kinder einig, verging die Angst, und das Training fiel ihnen von Runde zu Runde leichter.

Das hat auch die Lehrerin Mirjam Dilger beobachtet. Es dauert, bis die komplexen Abläufe in kurzer Abfolge ausgeführt werden. Treten und Lenken, dann Schulterblick und eine Zahl ablesen, dann mit dem linken Arm ein Handzeichen machen und schließlich abbiegen. „In der ersten Runde hat die Hälfte den Schulterblick vergessen“, sagt sie schmunzelnd. Ein Vater aus Bürg ist froh über den Übungstag, bei dem je zwei Eltern nicht nur die Lehrer unterstützen, sondern selbst noch etwas lernen: „Wir müssen Vertrauen können und nicht immer gleich warnen. Dann sieht man, dass die Kinder reinkommen, es immer flüssiger wird.“

Der 40-Jährige und ein weiteres Elternteil sind am Morgen mit den Bürger Kindern zur Schule geradelt. Rektorin Petra Riefler und der Elternbeirat empfehlen den Eltern, die Kinder erst nach bestandener Radprüfung mit der Polizei in der vierten Klasse allein mit dem Rad kommen zu lassen. Dann seien sie allmählich auch fit für die Fahrt zur weiterführenden Schule in Winnenden, Leutenbach oder Schwaikheim ab Klasse 5.

Das Abwarten findet der Vater aus Bürg richtig. „Ich konnte als Kind in einem ruhigen Wohngebiet in Weiler zum Stein radeln. Mittlerweile geht es im Verkehr anders zu. Ich radle täglich zur Arbeit und merke, wie die Rücksicht zu wünschen übriglässt, die Autofahrer oft ihre Aggressionen im Verkehr abladen.“ Und da nicht nur radelnde Kinder, sondern allgemein Radfahrer „immer die Schwächeren sind“, sind Vorsicht und ein routinierter Umgang mit dem Gefährt geboten.

„Wenn unsere Kinder auf dem Spielplatz in Bürg sind, postiert sich immer einer am Panoramaweg, wo manche Autos mit einem Affenzahn vorbeifahren“, berichtet der Mann. Er ist froh, dass die Stadt nach einem Vor-Ort-Termin nun mit Klapppfosten, Kontrollen, einem Spiegel und Schildern die Gefahr endlich entschärfen will.

Auch in Höfen ist nicht alles easy: „Beim Training mit der Polizei vor drei Wochen mussten wir erleben, dass Autofahrer den Kindern die Vorfahrt genommen haben, obwohl sie Warnwesten anhatten“, ergänzt eine Lehrerin einer vierten Klasse.