Winnenden hat eine neue Partnerstadt in Österreich: Wals-Siezenheim bei Salzburg

Winnenden hat eine neue Partnerstadt: Mit einer 41 Personen starken Delegation hat Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am Wochenende die Gemeinde Wals-Siezenheim in Österreich besucht. Mit seinem dortigen Amtskollegen Joachim Maislinger unterzeichnete Holzwarth die Partnerschaftsurkunde. Die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen geht einer Pressemitteilung zufolge auf eine bereits 56 Jahre währende Verbindung zwischen zwei Sportvereinen zurück: den Sportfreunden Höfen-Baach und dem SV Wals-Grünau. Der Höfener Hans Mang, der die Verbindung in den 1960er Jahren initiiert hat, erhielt beim offiziellen Festakt in Österreich das Ehrenzeichen der Gemeinde Wals-Siezenheim.

Die neue Partnerstadt liegt im Salzburger Land

Wals-Siezenheim liegt fast 400 Kilometer von Winnenden entfernt, grenzt direkt an das Stadtgebiet von Salzburg, liegt demnach im Salzburger Land und ist als Gemeinde ein Zusammenschluss von mehreren Dörfern mit teils städtischer Struktur, aber auch zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung und Gemüseanbau. Der Flughafen von Salzburg und eine Autobahn befinden sich an der Nahtstelle zwischen Wals-Siezenheim und der Landeshauptstadt Salzburg, das Red-Bull-Stadion, eine große Kaserne des Bundesheers und das historische Schloss Klessheim.

Diese und weitere Sehenswürdigkeiten besichtigte die Winnender Delegation aus Mitgliedern des Gemeinderats, des Jugendgemeinderats und der Stadtverwaltung sowie Vertretern des Städtischen Blasorchesters, der Schulleitungen, von vier Winnender Sportvereinen, des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser.

Freudenschüsse und "Aperschnalzen"

Beim offiziellen Ehrenakt am Samstagabend boten sich ihnen sehens- und hörenswerte Darbietungen, heißt es in der Pressemitteilung: Eine Trachtenmusikkapelle spielte, der Historische Landwehrschützenverein Wals feuerte Freudenschüsse ab und die Viehhauser Schnalzer aus Wals-Siezenheim beeindruckten die Gäste mit der österreichischen Tradition des „Aperschnalzens“.

Bürgermeister Maislinger und Oberbürgermeister Holzwarth betonten in ihren Ansprachen ihre Freude über die offizielle Partnerschaft, aus der ein Austausch in Bereichen wie Sport, Bildung und Kultur und Jugend folgen werde.

Die Partnerschaft mit Wals-Siezenheim ist die dritte dieser Art in Winnenden neben den Kooperationen mit Albertville in Frankreich (seit 1969) und Santo Domingo de la Calzada in Spanien (seit 1993). Für 2023 ist ein Besuch der neuen Freunde aus Österreich in Winnenden geplant.