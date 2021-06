Das Winnender Infektionsgeschehen kommt nicht zur Ruhe. „Wir freuen uns alle riesig über niedrige Sieben-Tage-Inzidenzen in Bund (19), Land (24) und Kreis (33)“, sagt Oberbürgermeister Holzwarth, „und natürlich über die daher möglichen Lockerungen in allen Lebensbereichen. Auch das Impfen geht, wenn auch weiterhin zäh, so doch stetig voran.“ Aber Hartmut Holzwarth sagt auch: „Leider läuft hier bei uns in Winnenden die Entwicklung der Inzidenz noch genau umgekehrt in die falsche