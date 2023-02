Winnenden im TV: So lief's für Nadja Pelzer und Marisa Schmoll bei Sat1

Nadja Pelzer (23) aus Winnenden und Marisa Schmoll (24) aus Leutenbach hatten am Montagabend ihren ersten Auftritt im Fernsehen. In der ersten Folge der dritten Staffel der Sat1-Gameshow „99 - Eine:r schlägt sie alle“, mussten die beiden in verschiedenen Minispielen ihr Geschick unter Beweis stellen. Die Aufgaben: In einem Becken voller Federn eine rote Feder finden, einen Löffel in eine Tasse flippen lassen oder mit einem großen Müllcontainer einen Riesen-Kegel umstoßen – und eben bloß nicht Letzter werden.

Ballermann-Hits: Liedtext echt oder erfunden?

Die beiden haben sich in der ersten Folge gut geschlagen. Nur in einem Minispiel, in dem Texte von Ballermann-Hits vorgelesen wurden und die Kandidaten sich entscheiden mussten, ob es sich um einen echten Liedtext oder um einen ausgedachten handelt, musste Marisa Schmoll zittern. Sie war unter den letzten beiden übriggebliebenen Kandidaten, traf dann aber im Gegensatz zu ihrem Gegner die richtige Wahl. Sie kam eine Runde weiter und die Zitterpartie war beendet.

„Mir reichts jetzt mit Ballermann-Hits“, sagte Marisa Schmoll anschließend erleichtert in die Kamera.

Nadja Pelzer und Marisa Schmoll sind eine Runde weiter

Beide Kandidatinnen haben die erste Folge überstanden und werden daher auch in der nächsten Folge wieder zu sehen sein – es bleibt also weiter spannend. In der Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ treten 100 Kandidaten in insgesamt 99 Minispielen gegeneinander an und müssen dabei verschiedene Fähigkeiten wie Sportlichkeit, Geschick und Cleverness aufweisen. Wer in 98 der Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter wird, hat im finalen Spiel dann die Chance auf 99.000 Euro.

Wer die erste Folge der Show verpasst hat und nachholen möchte, kann das kostenlos über den Streamingdienst „Joyn“ tun. Die nächste Folge im analogen TV gibt es dann wieder nächsten Montag, 6. März, von 20.15 Uhr an auf Sat1.