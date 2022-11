Winnenden: Ist der Umbau des Busbahnhofs wie versprochen Mitte November fertig?

Der barrierefreie Umbau des Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB) kommt nach gut fünf Monaten in seine finale Phase. Nur noch eine Woche, bis der prognostizierte Fertigstellungstermin Mitte November erreicht ist. Offenbar hat es keinerlei Verzögerungen gegeben, denn auf einem Schild an einer Ersatzbushaltestelle steht es schwarz auf orangefarbenem Papier: „Ab Montag 14.11.22 ist der neue ZOB in Betrieb“.

Abgesenkte Bordsteine hier, erhöhte Bordsteine da und Blindenleitstreifen

Bei einem Rundgang um die Baustelle am Freitag ist zu sehen, wie Arbeiter der Firma Gustav Epple die Bereiche zwischen den gerillten weißen Steinen neu asphaltieren. Die Blindenleitelemente markieren die Ränder, den sicheren Weg und den Einstieg in den Bus. Den Asphalt dazwischen sauber einzubringen, wirkt wie ein ungewöhnlich filigranes Geschäft, das die Männer aber konzentriert und zügig erledigen.

Weiter hinten sind Mitarbeiter der Firma Elektro Wagner am Schaffen – an jedem Bussteig wird es künftig eine Säule mit Monitor geben, der über Abfahrtszeiten der hier haltenden Linien Auskunft gibt. Für Sehbehinderte gibt es einen Taster, so dass die Anzeige automatisch vorgelesen wird. Nur eine einzige Säule dieser Art gab es vor dem Umbau am Beginn des ZOB.

Für Gehbehinderte sind jetzt die Bordsteine an den Verbindungswegen abgesenkt worden. Die Höhe der Borde ist so gewählt, dass zwischen Bord und Bus nur noch ein minimaler Höhenunterschied besteht.

Nur die Mitte ist noch seltsam leer – ach ja, es fehlt das öffentliche WC, das ebenfalls erneuert werden soll.

Vorbeifahrt am ZOB für Autos fünf Tage lang nicht möglich

Obwohl also in den nächsten fünf, sechs Werktagen alles pünktlich und zumindest so weit fertig sein wird, dass Busse ab 14. November am gewohnten Ort zwischen Bahnhofsgebäude und Feuerwehrmuseum halten können, gibt es ab Montag, 7. November, noch eine Änderung für Buspassagiere wie für Autofahrer zu berücksichtigen.

Noch bis Sonntag passieren Autofahrer die Stelle im Einbahnstraßensystem von der Leutenbacher Straße her. Aber dann, meldet die Stadt, wird die Karl-Krämer-Straße auf Höhe des ZOBs von Montag bis Freitag, vom 7. bis zum 11. November, voll gesperrt. Konkret ist der Abschnitt zwischen Alfred-Kärcher-Straße und Kornbeckstraße betroffen. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Ersatzhaltestelle 1 für 334 und 335 wird für die letzten sieben Tage an die 3 verlegt

Für die Fahrgäste der Linien 334 und 335 (Richtung Hanweiler beziehungsweise Rems-Murr-Klinikum) heißt das außerdem, dass sie sich für sieben Tage noch einmal umorientieren müssen. Ihre Ersatzhaltestelle 1 befindet sich bislang hinter der Gaststätte D-Zügle, ab Montag zieht sie an die Bahnhofstraße um, zur Ersatzhaltestelle 3. Dort bleibt sie bis Betriebsschluss am Sonntag, 13. November.