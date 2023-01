Winnenden: Ist Digitalisierung die Lösung für schnelleres Bauen - und wann?

Bauen ist derzeit nichts für Ungeduldige. War es vielleicht auch noch nie. Wie in einem vorangehenden Artikel versprochen, konnte unsere Zeitung mittlerweile in Erfahrung bringen, wann die digitale Bearbeitung der Baugenehmigungen kommt und ob es dann wirklich schneller geht.

Von 196 Bauanträgen im Jahr 2022 dauerte es bei 156 länger

Viele Bauherren schimpfen, dass die Baurechtsbehörde zu lange für die Genehmigungen brauche. Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt Winnenden zeigt, dass der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden im Jahr 2022 insgesamt 196 Bauanträge bekommen hat. Ein sehr hohes Pensum. Kommt es dabei zu Verzögerungen? „Bei 80 Prozent wurde für die Bearbeitung aus verschiedenen Gründen mehr als drei Monate ab Antragstellung benötigt“, so Pressesprecherin Franziska Götz. Also bei 156 Anträgen. 16 Prozent davon, also 25, dauerten aber maximal einen Monat länger.

Und warum? „In den allerwenigsten Fällen liegen vollständige Unterlagen gleich zu Beginn eines Antragsverfahrens vor. Im Schnitt müssen Bauvorlagen von den Planern zweimal überarbeitet werden, bis diese vollständig im Sinne der gesetzlichen Regelungen sind und wir dann in das eigentliche Verfahren einsteigen können“, so Götz weiter. Ab diesem Zeitpunkt gilt erst der gesetzliche Countdown von zwei Monaten, wie am 21. Januar beschrieben.

Doch die Phase davor sei zeitlich enorm aufwendig, schildert Götz: durch Telefonate, E-Mail-Verkehr, persönliche Gespräche. „Die Mitarbeitenden geben, auch im eigenen Interesse, Hilfestellung, wie die Mängel behoben werden können.“ Wertvolle Zeit koste es auch, wenn später Fachabteilungen Nachforderungen stellen, zum Beispiel aus dem Landratsamt.

Wird alles besser durch die Digitalisierung – und wann?

Bürgermeister Norbert Sailer sagt über die bevorstehende Digitalisierung der Bauantragsverfahren: „Das Land Baden-Württemberg ist gefordert, alle Verordnungen zu überprüfen und zu verändern, so dass die Bearbeitung digital reibungslos funktioniert.“ Es gibt zwar eine Mustervorlage vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Doch erstens gelten dort andere Bauvorschriften, zweitens hat das Land dafür seine Verordnungen zuvor auch entrümpelt. Bürokratie-Abbau heißt das Zauberwort, aber das muss die Landesregierung machen.

„Die neue Plattform soll Ende Juni/Anfang Juli ausgerollt werden und den Online-Dienst Service-bw irgendwann ersetzen“, so Sailer. Tatsächlich gibt es seit Anfang 2022 bereits digitale Möglichkeiten bei den Bauanträgen: für bestimmte Baugenehmigungen, zum Beispiel nach dem beschleunigten Verfahren, in dem keinerlei Befreiungen vom Bebauungsplan benötigt werden, und beim Nachreichen von Unterlagen für das Bauvorhaben. „Auf Service-bw lassen sich aber keine komplexen Verfahren abbilden, weshalb wir uns entschieden haben, am Pilotprojekt teilzunehmen. Wir erwarten mit Nutzung der neuen Plattform eine unkomplizierte und effiziente Bearbeitung der Bauanträge“, so Sailer. Er weiß, dass alles angeschoben sei „mit einem klaren Ziel“.

Warum brauchen große Projekte besonders lang?

Es liegt an der bereits benannten Komplexität von Landes- und Bundesregelungen. „In den letzten Jahren ist der Prüfaufwand durch weitere Rechtsvorschriften des Landes Baden-Württemberg deutlich gestiegen“, so Götz. Dies stelle sowohl die Baurechtsbehörde als auch die Architekten vor große Herausforderungen. „Beispielsweise wird für die Ausstellung einer Abbruchgenehmigung nun die Vorlage eines Entsorgungskonzepts durch das Gesetz verlangt.“

Zweites Beispiel Gerberviertel – bei dem unsere Zeitung die Frage aufgeworfen hatte, warum die Baugenehmigung anderthalb Jahre auf sich warten lasse: „Die benötigten Unterlagen waren erst im Juni 2022 (ein Jahr Verzug) vollständig. Fragen im Bereich der Brandschutztechnik waren noch bis zuletzt offen und konnten erst in der ersten Januarwoche 2023 durch einen hohen zeitlichen Einsatz aller Beteiligten, darunter der städtische Feuerwehrkommandant und der Erste Bürgermeister, gelöst werden“, so Franziska Götz.

Mit Sicherheit hat sich deshalb Bauträger Klaus-Martin Pfleiderer explizit nicht über das Baurechtsamt beschwert, sondern gesagt, dass von Bauträger- und Architektenseite eben auch nicht alles so geliefert worden sei, wie es hätte sein müssen.