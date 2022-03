Mit dem neuen Impfstoff von Novavax haben sich heute Morgen (4.3.) drei Leute spritzen lassen, und für den Abend haben sich neun weitere im Impfstützpunkt an der Linsenhalde 5 in Winnenden angemeldet. Großer Andrang sieht anders aus, wir erinnern uns an die Menschenschlange bis zur Kurve beim Lorinser-Gelände. Wer damals ganz früh gekommen war, wartete zwar stundenlang in der Kälte, kam aber auch dran. Wer später kam oder zu spät, erfuhr eine halbe Stunde nach Impfstart und Verteilung der