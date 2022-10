Winnenden: Kita Koppelesbach teurer – noch sind nicht alle Arbeiten vergeben

Der Bau von Zufahrt und Parkplatz zur neuen Kindertagesstätte Koppelesbach am Rand des Schelmenholz soll planmäßig noch in diesem Herbst beginnen.

Ungeplant steht die Stadt vorerst ohne acht Handwerksfirmen da, die ab Februar 2023 das neue Gebäude erstellen sollten. Nur fünf Gewerke konnten nach der ersten Ausschreibung an Firmen vergeben werden. Und deren fünf Angebote liegen fast alle über der Kostenberechnung, so dass schon jetzt klar ist, dass der Preis für den dringend benötigten viergruppigen Ganztagskindergarten um 255.000 Euro, mehr als eine Viertelmillion, steigt. 6,96 Millionen Euro stehen nun als neuer Endpreis da.

Wie kann das sein? Und hat all das einen Einfluss auf den Bauzeitenplan? Noch kann das Stadtbauamt Entwarnung geben, sowohl was den Baufortschritt, als auch, was die Kosten betrifft. Und auch der Gemeinderat stimmte allem einhellig und ohne Diskussion zu.

Bei den meisten Angeboten sind schlicht die allseits bekannten, aber plausibel darzulegenden Baupreissteigerungen der Grund. Bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten jedoch umfasst das Angebot mehr als ursprünglich gedacht und ist daher mit Abstand enorm teurer: Rund 97.000 Euro machen bei den Holzbauarbeiten Leistungen der Gewerke Dachdeckung und Trockenbau aus. Da die gesamte Kita (bis auf Bodenplatte und Stützmauer) aus Holz und nach dem KfW-55-Standard konstruiert ist, beläuft sich der Preis für das gesamte Gewerk auf 912.902 Euro und wird von der Affalterbacher Firma Rikker Holzbau erledigt. Die Kostenschätzung lag 255.000 Euro darunter.

Dachabdichtung wird günstiger

Die Dachabdichtungsarbeiten werden durch die Firma Rossi aus Remseck nun sogar günstiger als gedacht erledigt (216.262 Euro, ein Minus von 73.000 Euro). Den Zuschlag für den Fensterbau erhält die Firma J.Lampert aus Kaltennordheim (295.229 Euro, ein Plus von 47.000 Euro), die Rohbauarbeiten übernimmt die Gottlob Rommel Bauunternehmung aus Stuttgart (790.058 Euro, ein Plus von 67.000 Euro).

Für die Entscheidung, die Elektroinstallationsarbeiten an die Firma Benz Elektrotechnik aus Leutenbach zu geben, rückte FDP-Gemeinderat Robin Benz ab, er erklärte sich für befangen, weil dies der Betrieb seines Vaters ist. Dessen Angebot war das einzige, es liegt mit 591.361 Euro deutlich höher als die Kostenberechnung (ein Plus von 90.000 Euro).

Acht Gewerke werden neu ausgeschrieben

Leistungen für sechs Gewerke muss das Stadtbauamt erneut ausschreiben. Der Grund ist, dass gar keine Angebote eingegangen sind. In einem Fall gab ein Bieter etwas ein, das aus formalen Gründen jedoch ausgeschlossen werden musste. Die Firma kann ihren Fehler nun korrigieren und sich erneut bewerben. Die fraglichen Handwerkerleistungen betreffen sanitäre Anlagen, die Heizung (vorgesehen sind eine Luft-Wärme-Pumpe und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach), Blitzschutz- und Klempnerarbeiten sowie Gerüstbau und Rollladen-/Sonnenschutz.

Angebote zu zwei weiteren Gewerken bezeichnete das Stadtbauamt als „spekulativ“ und wollte sie dem Gemeinderat nicht zur Vergabe vorlegen, weil sie „deutlich über der Kostenberechnung und dem Kostenanschlag liegen“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. In solch einem Fall hat die Stadt die Möglichkeit, die Ausschreibung aufzuheben und neu Angebote einzuholen. Auch für die Küchentechnik und den Landschaftsbau sind also weiterhin Firmen gesucht, die ein möglichst wirtschaftliches Angebot machen.

Die Lüftungsinstallationsarbeiten für den Preis von 84.517 Euro kann das Stadtbauamt im übrigen selbst vergeben, die geringe Summe verlangt keinen Gemeinderatsbeschluss, LEW Automotive aus Urbach erhält den Auftrag.

Bevor die Entwurfsplanung verabschiedet wurde, hatten die Architekten vom Büro Schleicher, Ragaller aus Stuttgart und der damalige Bauamtsleiter Klaus Hägele (†) die voraussichtlichen Kosten durch Umplanungen um 1,6 Millionen Euro auf 6,7 Millionen Euro reduziert. Ob die weiteren Ausschreibungsergebnisse diese Einsparungen wieder auffressen, wird sich in ein paar Monaten herausstellen.

Die Kita Koppelesbach soll spätestens im September 2024 in Betrieb gehen. Sie wird die steigende Nachfrage nach Ganztagsbetreuungsplätzen bedienen helfen, wie in derselben Gemeinderatssitzung durch den zuständigen Leiter des Amts für Familien und Jugend anlässlich seines Bedarfsplans für Kindertagesstätten erläutert hat.