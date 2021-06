Quirliges Leben herrscht am Donnerstag in der Stadt: Es ist Wochenmarkt, die Sonne scheint und beim Einkaufen wie auch beim Platznehmen vor einem Café, Imbiss oder Restaurant ist kein Schnelltest vorzulegen. „An diesen ersten Hoffnungsschimmer wollen wir mit unserer Sommeraktion anknüpfen“, sagt Timm Hettich, Geschäftsführer des Marketingvereins Attraktives Winnenden (VAW) und Wirtschaftsförderer bei der Stadt. Am Dienstag, 15. Juni, ist der erste von vier Terminen vor den Sommerferien. Von