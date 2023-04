"Winnenden meine Stadt": Wieso der alte Song von Ron Melouri einen zweiten Frühling erlebt

Der Radiosender SWR 4 spielte am Sonntag den Winnenden-Song „Winnenden meine Stadt“ von Ron Melouri alias Siggi Müller. Nicht zum ersten Mal, i wo. Doch es gibt einen aktuellen Anlass: Der Hobbysänger wird am Dienstag (11.4.) 84 Jahre alt. Das meldet die Plattenfirma 7us Media aus Winnenden.

Die ursprüngliche Maxi-CD, die im Jahr 2007 erstmals erschienen ist, wurde über 2000-mal verkauft. Jetzt hat sie Ron Melouri für Freunde nochmals neu aufgelegt. Das Bild fürs Cover seiner CD hat er selbst gemalt. Wer gerne eine CD kaufen möchte, kann sich unter 0 71 95/9 07 80 81 bei der Plattenfirma melden. Komponiert hat den Walzer übrigens Rolf Wetzel, der minimal geänderte Text stammt von Reiner Kohler, einst Gordy im Travestie-Duo Mary und Gordy.

Sein Glücksgefühl ist ansteckend

16 Jahre ist all das her – viele werden Ron Melouri gar nicht mehr kennen. 2007 war Siggi Müller 68 Jahre alt und hatte schon eine große Fangemeinde, er sang als Quereinsteiger (Unterricht bei einer Opernsängerin) Unterhaltsames bei Betriebsfeiern, in der „Schönen Aussicht“, oder füllte sogar den Storchenkeller mit 100 Gästen, die Operettenmelodien hören wollten. „Bühnenpräsenz ist Melouris große Stärke“, schrieb die Winnender Zeitung 2008 über einen Auftritt, aber auch, dass „Unzulänglichkeiten an diesem Abend zutage treten“. Gelobt wurde, dass er seine Stimme nicht mit technischen Tricks aufpimpt, sondern alles selber singt – und dass sein Publikum das Konzert strahlend verlässt, angesteckt vom Glücksgefühl des Sängers.

Das erste Winnenden-Lied? Nein!

Zudem hat Siegfried Müller indirekt dafür gesorgt, dass Hans Derer einen Liedwettbewerb ins Leben ruft. Denn als der damalige Oberbürgermeister Bernhard Fritz 2007 behauptete, Melouri habe das erste Winnenden-Lied geschrieben, und die Stadt 300 CDs kaufte, um sie an Jubilare zu verschenken - da hatte unsere Zeitung berechtigte Zweifel. Schnell ergaben Recherchen, dass es zuvor schon etliche Lieder über die Stadt gegeben hatte. Und es sollte weitere geben – sie wurden alle für den „07195 – Sing your City Song“-Wettbewerb im Jahr 2008 geschrieben.

Beim 2. Liedwettbewerb mitgemacht

Siegfried Müller hatte die Größe, beim zweiten Mal mitzumachen. 2010 würdigte er seine Stadt erneut, diesmal mit einem etwas kritischeren Text (von Walter Etzel). Mit „Wennada bei Nacht“ nahm er im selben Jahr bei „Sing your City Song“ teil, einem Wettbewerb, bei dem wieder Bands und Solisten aller Stilarten gegeneinander antraten. Unsere Zeitung beschrieb Melouris Beitrag damals so: „Mit einem ironischen Text übers provinziell-verschlafene Winnenden hoben sich Lieder mit deutschem Text stark von den englischen Vorträgen ab.“ Eine Jury wählte das beste Lied für den Telefon-Vorwahlbereich 07195: Gewonnen hat damals die Rockballade „Schwoiga“ (Schwaikheim) von Andy Laier. Auf Platz 2 kam Brozzo mit einem Punkrocksong über „Leidabach“ (Leutenbach), Toneeman belegte mit einem Rap über Winnenden ein Jahr nach dem Amoklauf den dritten Platz.

Das älteste bekannte Lied über Winnenden hat im Übrigen der Adlige und Minnesänger Gottfried von Neuffen geschrieben. Ihm ist auf dem Marktbrunnen ein Denkmal gesetzt worden – es handelt von der Liebe zu einer Garnspinnerin aus der Stadt.