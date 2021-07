Für die Bewohner des Schelmenholzes gibt es in gut zwei Jahren nagelneue „Stadtteilräume“, in denen sich Vereine und Seniorentreffs versammeln, die Volkshochschule oder der Tageselternverein Kurse oder Vorträge veranstalten, in denen von der Krabbelgruppe über den Teenietreff bis hin zum Seniorentanz viel Bewegung ist. Ziel ist, den Zusammenhalt der Bewohner zu fördern und die Identifikation mit ihrem Stadtteil.

Den Anstoß gegeben hat die SPD-Fraktion. In den letzten Monaten ist es