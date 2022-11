Winnenden: Mittags mit 2,71 Promille auf dem Rad

Nach der Zechtour in der Nacht war er am nächsten Mittag noch so wackelig auf den Beinen, dass er beschloss, die 500 Meter zum nächsten Supermarkt nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad zu bewältigen. Dass dies kein kluger Entschluss war, stellte er nach seiner Rückkehr fest: Die Besatzungen zweier Streifenwagen nahmen ihn zur Blutprobe in Empfang. Die erbrachte beachtliche 2,71 Promille und damit eine Anklage wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr.

Der 59-Jährige versicherte im Amtsgericht bei der Befragung zu seinen persönlichen Verhältnissen treuherzig, er habe weder ein Alkohol- noch ein Drogenproblem. Er gönne sich allenfalls mal ein Feierabendbier. Ab und zu, wenn man in trauter Runde beisammensitze, könne es auch mehr werden. So war es wohl auch damals Ende Juli des vergangenen Jahres gewesen.

Wie er heimkam, weiß er nicht mehr

Vier, fünf Bier habe er im Laufe dieses Abends konsumiert, dazu mindestens eine Flasche Wodka, berichtete der Angeklagte. Irgendwann sei ihm übel geworden, da sei er dann gegangen. Wie und wann er heimgekommen sei, könne er allerdings nicht mehr sagen. Daran habe er keine Erinnerung mehr. Er habe ausgeschlafen, bis zehn, halb elf. Dann habe ihn sein Bruder unsanft geweckt und sofort auf ihn eingeschrien. Sowohl mit den vier Brüdern als auch mit der Mutter lebe er seit dem Tod des Vaters in ständigem Streit. Als er sich von seiner Frau getrennt hatte, habe ihm der Vater angeboten, wieder ins Elternhaus in eine Wohnung unterm Dach einzuziehen. Doch seit der Vater nicht mehr lebe, funktioniere dieses Arrangement nicht mehr. „Die wollen mich raushaben!“

Es sei der Streit gewesen, der ihn an diesem Tag aus dem Haus getrieben habe. Er wollte frei durchatmen, wenigstens für eine Weile entfliehen. Zudem habe er sich etwas zu essen kaufen müssen. Da er sich noch zu betrunken zum Zu-Fuß-Gehen fühlte, habe er sich entschlossen, mit dem Rad zu fahren. „Aber da habe ich mir wohl zu viel zugemutet.“

Das sah der Richter ähnlich. Sein Urteil lautete auf drei Monate Freiheitsentzug und Übernahme der Gerichtskosten. Das Gericht sei davon überzeugt, dass der Angeklagte vorsätzlich betrunken am Straßenverkehr teilgenommen habe. Wie der 59-Jährige selbst zugab, habe er gewusst, dass er zu betrunken dazu war, und habe deshalb das Fahrrad genommen. Zu seinen Gunsten spreche, dass er den Sachverhalt eingestanden habe, mit dem Rad nur eine kurze Strecke zurücklegte und dass von einem Fahrrad nur eine geringe Gefahr ausgehe, verglichen etwa mit einem Auto. Zugutehalten müsse man ihm auch, dass er aus einer akuten Konfliktsituation flüchtete und in seinem alkoholisierten Zustand nur vermindert schuldfähig war.

Die Freiheitsstrafe wurde gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro an die Stuttgarter Geschäftsstelle des Vereins der „Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen“ zur Bewährung ausgesetzt. Die dafür erforderliche günstige Sozialprognose sei nicht zuletzt dadurch möglich, dass der Angeklagte regelmäßigen Kontakt zu seinen mittlerweile erwachsenen Kindern habe, dass er sich glaubhaft vom Alkohol distanzierte und bereits in der Vergangenheit eine Bewährungsstrafe erfolgreich durchgestanden hatte, so der Richter.

„Ich hoffe, Sie halten sich in Zukunft von Alkohol fern. Er scheint Ihnen nicht gut zu bekommen“, gab er dem Mann auf den Weg, nicht zuletzt im Hinblick auf vier Vorstrafen wegen desselben Delikts. Aus dem Elternhaus ist der Angeklagte mittlerweile ausgezogen, er wohnt in einem Hotel. Was alles andere als günstig sei, räumte er ein. Deshalb suche er nach einer Wohnung. Er arbeite aber auf der anderen Seite Stuttgarts, und wenn er dort eine Wohnung in S-Bahn-Nähe suche, dann sei die auch nicht viel preiswerter.