Winnenden: Mobiles Krippenspiel statt großer Feier bei der Paulinenpflege

Weil in diesem Jahr wegen Krankheit und Personalengpässen die große Weihnachtsfeier für die ältesten Bewohner der Paulinenpflege im Gottesdienstraum ausfallen musste, stand als Überraschung die gesamte Krippe vor den Pflegegruppen-Türen. Das teilt die Einrichtung per Pressemitteilung mit.

Das von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Margarete Kölz ganz spontan organisierte mobile Krippenspiel startete auf den drei Wohngruppen im Martin-Gruner-Haus Winnenden jeweils mit einem altbekannten Lied: „Wer klopfet an?“ „O zwei gar arme Leut!“ „Was wollt ihr denn?“ „O gebt uns Herberg heut! „Nein, nein, nein, es kann nicht sein. Da geht nur fort, ihr kommt nicht rein.“

Auch Geschenke verteilt

Im Gegensatz zum Liedtext wurden Hirten, Könige, Engel, Maria und Josef - allesamt gespielt von Bewohnern sowie ehrenamtlichen Ex-Mitarbeiterinnen - in allen drei Etagen sofort hereingelassen. Die Freude war noch größer, als der Chef-König mit einem Geschenkewagen durch die Wohngruppen gefahren kam. Nur einmal hatte er sich verfahren und war mit dem Aufzug eine Etage zu hoch gefahren - egal, die älteren Menschen mit Behinderung warteten gerne, bis er auch zu ihnen fand.

Und so stimmten alle gemeinsam in „Ihr Kinderlein kommet“ ein und ließen sich beschenken. Das größte Geschenk war allerdings, dass das mobile Krippenspiel zu jeder einzelnen Wohngruppe kam. Niemand wurde vergessen - Weihnachten findet also auch unter widrigen Umständen statt - man muss nur innovativ sein.

Dazu Geschäftsführerin Nadine Schüler: „Wer heute die strahlenden Augen unserer Seniorinnen und Senioren gesehen hat, hat sofort gemerkt, dass das mobile Krippenspiel mehr als nur ein ‚Ersatz’ für die große Weihnachtsfeier war. Die Weihnachtsfreude wurde für alle spür- und erfahrbar.“ Das Krippenspiel endete mit dem Weihnachtslied „Oh du fröhliche“.

Die Krippenspiel-Darsteller verschwanden wieder, doch die Freude blieb auf den Wohngruppen zurück.