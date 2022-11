Winnenden nach den Nazis: Historischer Film zum Zeltlager der Volkshochschule

Die Volkshochschule Winnenden wurde am 23. Oktober 1946 mit Genehmigung der US-Militärregierung gegründet. Ein 30-minütiger Dokumentationsfilm beleuchtet jetzt „eine ganz tolle Einrichtung für die damalige Nachkriegsgeneration“: die Zeltlager der VHS zwischen 1949 und 1961. VHS und Stadtarchiv haben dafür Zeitzeuginnen und Zeitzeugen interviewt, Akten und Teilnehmerlisten durchforstet, historische Fotos und Schriftstücke gesammelt. Der Film wird am Donnerstag, 1. Dezember, von 19 Uhr an im großen Sitzungssaal des Winnender Rathauses gezeigt. Das Stadtarchiv berichtet in einer Pressemitteilung davon.

115 Jungen und 92 Mädchen nahmen 1949 am ersten VHS-Zeltlager teil

Bedingt durch NS-Diktatur und Krieg habe in der Bevölkerung nach 1945 ein starkes Bedürfnis nach Bildung geherrscht. Entsprechend stießen die ersten Kursprogramme der neugegründeten Volkshochschule auf positive Resonanz. Im Sommer 1949 führte die VHS in Horn bei Radolfzell am Bodensee erstmals ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche durch. Der Erfolg war groß: 115 Jungen und 92 Mädchen nahmen daran teil.

In den darauffolgenden Jahren wurde das Veranstaltungsformat weit über die Region hinaus bekannt und blieb bis 1961 eine feste Größe im VHS-Programm. Aus der damaligen Zeit hat sich ein Aktenbestand erhalten, der als Teil des Volkshochschularchivs im Stadtarchiv Winnenden aufbewahrt wird. Er erlaubt einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Zeltlagers. Vorhanden sind zum Beispiel Anmeldungen, Teilnehmerlisten, Verträge, Verzeichnisse über Ausrüstungsgegenstände, Förderzusagen, Merkblätter und Tagesberichte.

Bei Christel Ludwig, bis 2010 VHS-Leiterin und seitdem ehrenamtliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs, kam die Überlegung auf, ergänzend zu den Akten auch Zeitzeugnisse von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Zeltlagers zu sammeln. Im Sommer 2020 wurde in der lokalen Presse ein Aufruf veröffentlicht, der etliche Rückmeldungen brachte – ein Zeichen dafür, dass die Erinnerung an diese Ferienaktivität in Winnenden nach wie vor lebendig ist.

Die eingegangenen Bilder und Berichte regten dazu an, einige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im Rahmen eines Films zu interviewen. Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber erklärte sich bereit, das Projekt federführend zu betreuen.

Im zweiten Halbjahr 2020 begann das Stadtarchiv mit der Digitalisierung der von Teilnehmenden zur Verfügung gestellten Fotos. Die Bürgerstiftung Winnenden unterstützte das Projekt mit 500 Euro. Christel Ludwig und Archivarin Couzinet-Weber entwarfen ein Konzept für den Film.

Im Herbst 2021 verschickte die VHS einen von Ludwig erarbeiteten Fragebogen an die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die sich im Vorjahr gemeldet hatten. Der erste Interview-Dreh mit Martin Fischer, einem Zeltlager-Teilnehmer der Jahre 1949 und 1950, fand vor Weihnachten statt.

Interviews mit Zeitzeugen, Musik von Martin Fischer

Die nächsten Interviews wurden im Februar 2022 in den Räumen des Stadtarchivs durchgeführt - mit Brigitte Gutemann, Inge Klöpfer, Gerda Koos, Gertrud Lang, Karin Seibold und Volker Stahl. Aus dem umfangreichen Filmmaterial wählte Christel Ludwig Passagen für einen Vorschnitt aus, der noch weiter verfeinert wurde.

Den „roten Faden“ erhielt das Video durch Anfügung einer historischen Einordnung des Zeltlagers und einer erläuternden Hinführung zu den Interviewausschnitten. Um mehr Anschaulichkeit zu erreichen, wurde der Film mit Bildern und Schriftstücken unterlegt, die hauptsächlich aus dem Fundus der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie aus dem Stadtarchiv stammen.

Für die musikalische Untermalung zeichnet Martin Fischer verantwortlich. Er spielte am Klavier verschiedene Lieder ein, die bei den Zeltlagern gesungen wurden, etwa „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ und „Im Frühtau zu Berge“.

Knapp 30 Minuten lang ist das Video geworden, mitgewirkt haben auch die Filmproduzenten Hans-Martin Fischer und Helmut Staiger. Zur Sprache kommen frühe Prägungen der Interviewten wie der Beschuss Winnendens durch US-Feldartillerie am 20. April 1945. Daran anschließend richtet sich der Fokus auf einzelne Facetten des Lebens im Zeltlager. Thematisiert werden u. a. das gemeinsame Essen, das Baden im Bodensee, das Spielen und Singen, Streiche, Elternbesuche, Wettbewerbe und Erinnerungen an die Lagerleiter.

Besonders im Gedächtnis geblieben sind den Teilnehmenden zudem Ausflüge ins Bodensee-Hinterland, auf den Pfänder bei Bregenz oder in die Schweiz. Am Ende stimmen alle überein, dass sie durch das VHS-Zeltlager für ihr späteres Leben etwas mitgenommen haben. Es war, um zum Eingangszitat zurückzukehren, „eine ganz tolle Einrichtung für die damalige Nachkriegsgeneration“, resümiert Martin Fischer.

Das Video kann ab Donnerstag, 1. Dezember, auch im Internet unter www.virtuelles-stadtmuseum-winnenden.de angeschaut werden. Es wird eingebunden in die Ausstellung über 75 Jahre VHS, die sich im Themenraum „Bildung“ befindet.