Winnenden: Nach wie vor große Solidarität für Ukraine-Flüchtlinge

Beim zehnten Friedensgebet am Dienstag hat Manuela Voith, Leiterin des Amts für Soziales, Senioren und Integration, für die Stadtverwaltung gesprochen und über die Auswirkungen des nun bereits 70 Tage dauernden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine bis nach Winnenden hinein gesprochen.

„Die Situation besteht fort und mit großer Wehmut nehmen wir wahr, was wir nicht wollen“, so Voith. „Neue Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Ukraine sprechen täglich, meist in tiefer Trauer, bei uns im Rathaus vor. Sie haben durch eine unglaublich große Community Sicherheit und Schutz bei uns in Winnenden erhalten,“ dankte sie für bürgerschaftliches Engagement bei der Hilfe für die Vertriebenen.

Ihre oberste Prämisse auch als Amtsleiterin ist, füreinander einzutreten und zusammenzuhalten. „Die Herkunftsfrage steht dabei nicht im Vordergrund. Wir sind solidarisch.“

Wichtige Hilfe der Sprachmittler

Aktuell haben 121 Hilfsangebote die Stadt über die E-Mail-Adresse helfen@winnenden.de erreicht. „Langfristiger Wohnraum wird weiter benötigt. In drei zusätzlichen ehrenamtlichen Sprachmittlerschulungen habe ich mich über die Bereitschaft von weiteren 15 Sprachmittlern für den ehrenamtlichen Dolmetscherpool der Stadt Winnenden gefreut.“ Vor allem auch Sprachmittler aus der Ukraine, die sich sofort ehrenamtlich in Winnenden engagieren, seien eine große Unterstützung für ihre ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. „Sie geben uns Hoffnung.“

Derweil sind in Winnenden 60 Familien und 30 Einzelpersonen registriert, 77 Prozent davon sind bereits im Integrationsmanagement vorstellig geworden.

Weitere Unterstützung leisten Geldspender, die DRK-Kleiderkammer, der Winnender Tafelladen, der Förderverein Alte Kelter mit Gudrun Obleser an der Spitze, die Volkshochschule und die Schulen, der FECG Winnenden e.V. und der Freundeskreis Flüchtlinge Leutenbach Winnenden, ebenso wie alle Gastgeberinnen und Gastgeber sowie Institutionen und Sportvereine.

Einmischung trotz alter Kriegsschande?

Der evangelisch-methodistische Pastor Thomas Mozer erinnerte in seinem Part zu Beginn der Veranstaltung auf dem Marktplatz daran, dass am Sonntag, 8. Mai, der Kapitulationstag begangen wird, mit dem der Zweite Weltkrieg endete. „Die Scham dieses Krieges, der Teil meiner, unserer Geschichte ist, erinnert uns, dass die meisten Ermordeten russische Menschen waren. Als Konsequenz sagte Franz Josef Strauß: ,Wer noch einmal das Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen.'

Aus dem Willen, nie mehr eine Gefahr für die Staatengemeinschaft zu sein, war die Bewaffnung der Bundeswehr rein defensiv. Aus "defensiv" wurde in den letzten Jahrzehnten sogar eher "nachlässig", dass sogar Nato-Partner diesen Mangel an Investition eingeklagt haben.“

„Eine Neubewertung ist nötig“

Mozer ging weiter auf den Zwiespalt ein, in dem sich die Regierung befindet: „Nun wird von Deutschland mit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Verantwortung erwartet, die Einsätze wie Mali in den Schatten stellt. Dass dies bei unserer Bundesregierung Kopfzerbrechen und eine historisch-ethische Neubewertung benötigt, verstehe ich gut und erwarte ich auch. Dass dies bei vielen Menschen – wie Umfragen und der offene Brief einiger Prominenter zeigen – Ängste und Unsicherheit auslösen, ja einen Kontrollverlust darlegen, den sich niemand wünscht, das Gefühl kenne ich von mir auch.“

Gleichwohl wirkt Thomas Mozer keineswegs verunsichert. „Unser Platz ist an der Seite der Ukraine. Sie in ihren Möglichkeiten zur Verteidigung zu unterstützen, ist unsere Pflicht. Wenn wir ernstnehmen, dass Krieg kein Mittel des Miteinanders in der Staatengemeinschaft ist und sein darf! Wenn wir ernstnehmen, dass Souveränität geachtet werden muss! Wenn wir ernstnehmen, dass nicht der Stärkere alle Rechte hat, sondern wer sich gemäß dem Recht verhält. Wenn wir ernstnehmen, dass wir mit unserer wohlwollenden Politik gegenüber Russland falsch lagen; ernstnehmen, dass aller wirtschaftlicher Handel und kultureller Austausch nicht ein gleichberechtigtes Miteinander schufen, dann darf sich nun auch die Art der Politik ändern und der offenkundigen, menschenverachtenden Aggression ein lautes Nein entgegenhalten.“

Werte des Völkerrechts verteidigen

Konkret sieht Mozer diese Art der Unterstützung als richtig an: „Wir sind an der Seite der Ukraine, indem wir mithelfen, dass sie ihre Heimat und Freiheit verteidigen. Wir tun dies durch militärische Hilfe, Waffen, Finanzen, Ausbildung, logistische Unterstützung, humanitäre und medizinische Hilfen und Gastfreundschaft für Geflüchtete. Die Ukraine ist auf der Seite – so paradox es klingen mag – des friedlichen Miteinanders, der Demokratie, des Völkerrechts, der Freiheitlichkeit und Gemeinschaftlichkeit. Und für diese Werte stehen Deutschland und die Europäische Gemeinschaft.“