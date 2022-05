Winnenden: Neue Ausstellung in der Unterführung mit Werken von Alfons Koller

So ein Toastbrot ist eine feine Sache. Im Schnitt zweimal pro Woche, geht Künstler Alfons Koller seinen Frühstücksplan im Kopf durch, sei bei ihm „Toast-Time“, die Gewohnheit seiner amerikanischen Frau Martha Ehrlich habe auf ihn abgefärbt. Für seine Installation „Burnt toast“ hat Koller die Weißbrotscheiben mit einem Diodenlaser geröstet, hat mit dem Lichtstrahl Silhouetten von liegenden Menschen und einer Drohne hineingebrannt. Die Brandzeichen lassen ihn an „dunkle Flecken“ denken, an Schatten, die von der Menschheit im Falle einer Kernschmelze übrig bleiben.

Das Werk ist nun im „Offspace“, den Schaufenstern der Kronenplatz-Unterführung, zu sehen. Es schafft einen Bezug vom Atompilz von Hiroshima zum aktuellen Kriegsgeschehen. „Ich bilde die Bildwelt des Todes auf einem Lebensmittel, also auf einem Mittel zum Leben, ab“, beschreibt Alfons Koller. Eindringlich, beziehungsstark und direkt auch eine dazu montierte Schwarz-Weiß-Arbeit. Er habe mit den Strukturen gespielt, die in den ersten drei Nanosekunden einer Atombombenexplosion entstehen. Davon gebe es Bilder, die er digitalisiert und in abstrakte Formen übertragen hat. Ein Hund kauert ängstlich unter einer Tischplatte. Oder ist es ein Schutzbunker?

Barbara Kastin: Das Bett als Kokon und Fortpflanzungsbeschleuinger im Lockdown

Dagegen sind die Bettgeschichten von Barbara Kastin reine Poesie. Fotografien verströmen eine dezente Erotik, obgleich keine nackte Haut zu sehen ist. Sie hat Bettwäsche fotografiert, ist mit der Kamera ganz nah rangegangen an Kissenbezüge und Laken, die im Lichtspiel und durch den Faltenwurf abstrakt verfremdet wurden. „Für mich spannend war es, mich beschränken zu müssen vom Motiv her“, sagt sie. Das greife die Zeit der Lockdowns auf, als sich alle beschränken mussten auf die eigenen vier Wände. Das Bett symbolisiere einen dabei entstandenen Kokon. Viele, so ihre Beobachtung, kämen bis heute nicht mehr richtig aus diesem Schutzraum raus. Die Assoziation zu „Unter der Bettdecke verkriechen“ sei durchaus gewollt. Mit Augenzwinkern merkt sie an, dass die Bettgeschichten auch auf die besonders hohe Fortpflanzungsrate während der Coronazeit anspielen.

Markus Hallstein und Eva Schwanitz: Winkendes Papier, Farbverläufe

In der Reduktion fand auch Markus Hallstein ausreichend Fülle und Tiefe für seine Papier-Installation. „Ich möchte auf sehr reduzierte Art Papier zeigen“, sagt er. Im Fenster hängen simple Papierbögen, unbeschriebene Blätter, linierte aus Schulheften, Blankopapier aus dem Drucker. Spannend: Wenn der Betrachter vorbeigeht, bewegen sie sich wie Wäsche an einer Leine. Durch die Vorstellungskraft können sie beim Betrachten mit Sinn gefüllt werden. Ein Bewegungsmelder im Schaufenster reagiert, ein Minimotor wirft die Mechanik an. „Papier benutzen wir immer. Es hat seinen materiellen Reiz, aber es hat auch eine Sinnlichkeit, wenn es bewegt wird“, sagt er.

Farbstark wird es im Fenster von Kunstsalon-Gründerin Eva Schwanitz: Mit knalligem Rot, Schwarz und Weiß habe sie schon früher gern gearbeitet. Ihre „transitorischen Momente“ fangen Farbverläufe ein, die sie beim Sonnenuntergang sehe. Gefertigt in ihrer Lieblingstechnik Holzdruck, lässt sie in den Farbfeldern teilweise auch die Holzmaserung spielen.

Elke Lang-Müller, Jaro Benoni: „Krieg und Frieden“

Elke Lang-Müller sagt, sie habe in einer „Schaffenspause“ gesteckt, während Corona sei sie wenig zur Kunst gekommen. Normalerweise ist sie bunt unterwegs, dieses Mal zeigt sie ein schwarz-weißes Fenster. „Krieg und Frieden“ heißt ein Bild, das auch auf dem Kopf aufgehängt werden könnte. „Die Bilder sind während des Jugoslawienkriegs entstanden und leider aktueller denn je“, sagt sie. Kreide und Frottage, über rauem Untergrund, lassen eine Dunkelheit erkenne, die sich über die Welt legt. Weiß ist immer dabei. „Es ist immer vorhanden. Die Hoffnung darauf, dass es besser wird.“Das meiste setzt sie figürlich in Szene, gebrochen von einigen Stellen, bei denen nicht genau gesagt werden kann, was es ist. „Es ist einfach eine Bedrohung“, sagt Lang-Müller.

Mit der aktuellen Weltlage hat sich auch Jaro Benoni (Künstlername von Jaroslava Wehnert) künstlerisch auseinandergesetzt. Ihr 2021 entstandenes Umweltpuzzle greift verbrannte Erde, Plastikmüll, überschwemmte Städte, Nahrungsknappheit, Dürre, abschmelzende Polkappen auf. „Es hängt alles zusammen wie ein Puzzle“, sagt sie. Acht der 42 Puzzleteile liegen verstreut und unbemalt vor dem Bild. Sind sie aus dem Klimapuzzle abgefallen? Oder wurden sie nur noch nicht eingesetzt? „Das ist der verbleibende Rest, das, was wir noch tun können, um die Erderwärmung zu stoppen.“