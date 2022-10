Winnenden: Neuer Bauamtsleiter Roland Bornemann über nervige Baustellen und Co.

Noch kennt Roland Bornemann das Winnender Umland und die Stadtteile besser als die Kernstadt selbst. Schließlich ist der neue Bauamtsleiter ein begeisterter Rennradfahrer und genießt es, die herrliche Landschaft im Sattel zu erkunden: Buocher Höhe, Hanweiler Sattel, „bis nach Backnang, das ist von Kernen aus mein Trainingsgebiet“, erzählt der 59-Jährige beim Gespräch in der Winnender Redaktion. Vor allen Dingen ging es aber um seinen neuen Job: Im Juli hat Bornemann seinen Posten im Winnender Bauamt angetreten. Mit dem Thema Radfahren beschäftigt er sich seither auch beruflich für das Stadtgebiet, ebenso mit der Gestaltung der Innenstadt. Er findet, für die Jugend müsse es mehr Plätze geben, hält Trinkwasserbrunnen für eine gute Idee und will, dass die Bürger das Winnenden der Zukunft aktiv mitgestalten. Wir haben uns mit Roland Bornemann unterhalten über ...

... die ersten Monate in Winnenden

Hatten Sie einen guten Start, Herr Bornemann? „Das ist eine Frage, die ich gern mit vollstem Herzen bejahe: Das ist ein sehr offener Empfang gewesen, persönlich und auch inhaltlich. Ich habe eine große Unterstützung von den Kollegen im Haus, die ja, seit mein Vorgänger sein Amt nicht mehr ausüben konnte, hier viel getragen haben. Es musste dort über fast ein Jahr alles umverteilt werden.“

Roland Bornemanns Vorgänger Klaus Hägele war nach schwerer Krankheit am Neujahrstag 2022 verstorben, hatte schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 nicht mehr arbeiten können. Bei manchen Mitarbeitern haben sich deshalb viele Überstunden angehäuft.

Wenn die Aufgabenfülle weiterhin so groß bleibt, sagt Roland Bornemann, müsse auch über neue Stellen gesprochen werden. Dem Bauamtsleiter unterstehen aktuelle in Winnenden sechs Fachgebiete mit fast 60 Mitarbeitern inklusive Bauhof, Gärtnerei und Kläranlage. In der „Kerngruppe“ mit Hochbau, Tiefbau, Vermessung und Vergabe freut sich Roland Bornemann über die kurzen Wege. „Die waren in Stuttgart länger. Das ist ein typisches Phänomen einer Großstadtverwaltung und das erkenne ich hier als große Qualität.“

... Bürgerbeteiligung

„Wir müssen verstärkt Bürger beteiligen, Dinge erklären, auch Widersprüche aufzeigen und einen Kompromiss finden. Es liegen zu lassen und es passiert nichts, ist keine gute Alternative“, sagt Roland Bornemann. Bürgerbeteiligung beginnt für ihn „mit fairer Information zu einem frühen Zeitpunkt“. Sie darf „keine falschen Versprechungen machen, aber Anregungen aufnehmen“. Die Menschen, die hier leben, sollen die Stadt aktiv mitgestalten.

Bornemann hat nach eigenen Angaben gute Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung gemacht. Er war an der Entwicklung des Neckarparks in Bad Cannstatt beteiligt, wo auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs ein Wohn- und Gewerbegebiet für 2000 Menschen entstanden ist. In einem kleinen anliegenden Gebiet sei die Stimmung zu Beginn geradezu „rebellisch“ gewesen. „Da habe ich ein ziemlich umfangreiches Beteilungsverfahren gemacht, das hat am Schluss zu einem relativ hohen Konsens geführt.“ Bürger hätten ihre eigene Rolle im Prozess gefunden, sogar eine Stadtteilzeitung gegründet.

Damit, dass es auch mal ungemütlich werden kann, wisse er umzugehen: „Gegenwind gehört zum kommunalen Arbeiten dazu, den muss man aushalten.“

... große, nervige Baustellen

An Baustellen wie der auf der Waiblinger Straße (und beim Zentralen Omnibusbahnhof, beides „gut aufgehoben bei Herrn Bulling im Tiefbau“) lässt sich laut Roland Bornemann erkennen, „dass etwas passiert und dass eine länge Vorbereitungszeit auch irgendwann in eine Baustelle mündet“. Bei aller Freude über längst überfällige Verbesserungen räumt Bornemann ein: „Das ist zäh, das wird die Bürger auch ein bisschen Nerven kosten – wir reden von zweieinhalb Jahren, das sind zwölf Monate für die eine Hälfte bis zur Brückenstraße und dann noch mal 18 Monate bis zur Leutenbacher Straße. Das wird schon ein bisschen nerven, da immer durchzumüssen. Und es ist für die Anlieger eine große Herausforderung.“ Die Stadt versuche, Rücksicht zu üben und sofort zu reagieren, „wenn sich etwas auftut“.

... den Radverkehr

Der Rückbau der alten B 14 ist für Roland Bornemann übrigens „ein klassisches Thema in der Stadtplanung“. Er sagt: „Der Individualverkehr wird zurückgedrängt, wir wollen mehr Platz schaffen für Radfahrer, für Fußgänger.“

Wie schätzt er die aktuelle Lage des Radverkehrs in Winnenden ein? „Nicht überdramatisch. Da ist sicher ein Radwegekonzept notwendig und wir werden daran arbeiten. Das muss sich aber ein Stück weit alleine entwickeln.“ Er sei, berichtet Bornemann, in der Fahrradstadt Kopenhagen über eine Brücke nur für Radfahrer geradelt, das sei schon toll gewesen. Als es aber zwei Tage am Stück geregnet habe, seien doch wieder ziemlich viele Autos unterwegs gewesen.

... Energiesparen und Nachhaltigkeit

„Ich fühle mich ganz gut vorbereitet auf das Thema Energiesparen“, sagt Roland Bornemann, „das ist auch in Stuttgart im normalen Geschäft immer schon ein Thema gewesen.“ Für den Neckarpark habe er vor einigen Jahren ein Abwasserwärmekonzept entwickelt, „in Abstimmung mit der Stadtplanung, interdisziplinär. Das ist mir nicht neu, mich damit zu befassen.“ Neben konkreten Maßnahmen für diesen Winter – kühlere Büros und Sporthallen, nur noch kaltes Wasser in städtischen Gebäuden – betont Bornemann: „Wir müssen sowieso immer darüber nachdenken: Wie kann im alltäglichen Geschäft Energie eingespart werden?“

Beim Projekt Körnle-Erweiterung – es entstehen wie berichtet ein Wohnhaus und eine Kita mit vier Gruppen im Schelmenholz – gerät Roland Bornemann ins Schwärmen. „Wir haben dort sehr ambitionierte Energiestandards. Das ist nicht nur ein KfW-40-Effizienzhaus. Was wir dort machen, geht noch weit darüber hinaus“, sagt er und spricht von der geplanten „Nachhaltigkeitszertifizierung“, „Lebenszykluskosten“, „Stoffstrombilanzen“ und mehr. „Wir wollen im Hochbau beim Thema Nachhaltigkeit wirklich liefern!“

... die Innenstadt

„Das Innenstadtkonzept ist sicher etwas, was auf den Nägeln brennt“, sagt Roland Bornemann. Die Seitenstraßen müssten eingebunden werden. „Der Viehmarktplatz ist sicher auch neu gestaltbar. Da ist der Bogen schon aufgespannt“. Für eine Stadt wie Winnenden seien „Identifikationspunkte“ wichtig, die funktional, seniorengerecht, gestalterisch ansprechend seien.

„Und für die Jungen müssen wir auch Angebote machen“, sagt Bornemann. „Die wollen kommerzfreie Räume haben, wo sie chillen können und WLAN haben.“ Für die Generation 20 plus seien möglicherweise Freibereiche zum Arbeiten interessant.

Außerdem ist Roland Bornemann ein Fan von öffentlichen Trinkwasserangeboten: „Das ist eigentlich ganz verblüffend, dass wir das so wenig haben. In jedem kleinen Mittelmeer-Dorf gibt es öffentliche Trinkwasserbrunnen. Als Tourist freut man sich darüber wegen der Hitze – aber bei uns ist es ja im Sommer mittlerweile fast genauso heiß. Da denken wir konkret drüber nach: Wo können wir vielleicht zwei, drei Trinkwasserspender in der Innenstadt unterbringen?“