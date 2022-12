Winnenden: Porsche-Unfall deckt Ampel-Panne auf - jetzt blinkt sie wieder

Die gelben Drücker für die Fußgängerampel an der Ringstraße zwischen Gerberviertel und Kärcher-Verwaltungsgebäude in Winnenden sind Fake. Abgestellt, wie unser Leser Helmut Gfrörer-Harbich über Facebook und E-Mail mitteilt. Bei einem Vor-Ort-Besuch überzeugen wir uns: Das stimmt. Man kann als Fußgänger so oft auf die gelbe Anforderungstaste drücken, wie man will, die Anlage springt nicht an. Ein Schild, das darüber aufklärt? Fehlanzeige. Schließlich muss man eine Lücke im Verkehr abwarten und tut gut daran, mit wartenden oder herannahenden Fahrern Sichtkontakt aufzunehmen, um zu prüfen, ob sie den querenden Zweibeiner bemerken.

Ist die Kreuzung für Fußgänger sicher?

Anlässlich des jüngsten Auto-Unfalls an der Einmündung zur Leutenbacher Straße (Berichte vom 2.12. und 3.12., Porsche gegen Linienbus) stellt unser Leser nochmals die Sicherheitsfrage für diese Kreuzung. Vor einigen Jahren ist hier ein Fußgänger zu Schaden gekommen. Er wurde von einem 74-Jährigen gegen 21.15 Uhr beim Abbiegen übersehen (Mai 2019). Unfälle mit Fahrzeugen sind hingegen eher harmloser Natur, so bestätigt es auch die Polizei. Es sei denn, Zweiräder ohne schützende Blechverkleidung wären involviert.

Helmut Gfrörer-Harbich glaubt, dass die Zahl der Passanten seit dem Abschalten der stauproduzierenden Ampel im Jahr 2011 durchaus zugenommen hat. Bei mehr als fünf Fußgängern pro Stunde ist jedoch das Ein- und Ausschalten der Anlage technisch unmöglich, so der letzte Kenntnisstand des Ordnungsamts. Doch wäre die Querungshilfe dann nicht erst recht notwendig? An der Fortsetzung der Ringstraße Richtung Hertmannsweiler habe „eine recht beliebte Bar aufgemacht“. In ein paar Jahren wird zudem der zweite Gerberviertel-Teil fertig und bewohnt sein, was mutmaßlich weitere Fußgänger ergibt. Seit sechs Jahren wohnt Gfrörer-Harbich nun schon in der Gegend, aber dass der Fußgänger die Ampel einschaltet, hat er noch nie erlebt.

Landratsamt: Nur eine Tunnelsperrung schaltet die Ampelanlage an

Er beobachtet, dass nicht jeder Autofahrer auf Fußgänger achtet, wenn er zum Beispiel nach links, nach Leutenbach, abbiegen will. „Dann überquert man drei Fahrstreifen. Dies scheint viele zu überfordern, und die geben daher recht kräftig Gas. Was dazu führt, dass man beim Fußgängerüberweg zu schnell ist.“

Technik-Panne war Schuld

Außerdem hatte der Leser darauf hingewiesen, dass auch das gelbe Blinklicht, das Autofahrer vor der Kreuzung warnt, ausgeschaltet war. Eine Technik-Panne, wie eine Pressesprecherin des Landratsamts auf Nachfrage unserer Zeitung herausfindet. „Der Elektriker hat am Freitagnachmittag die Anlage überprüft: Die Ampel blinkte nicht. Die Ursache lag in einem Gelb-Grün-Konflikt, wodurch die Steuerung die Anlage ordnungsgemäß abschalten musste“, erläutert Claudia Bell.

Seit wann die Anlage aus der Nebenrichtung ausgefallen ist? Nicht ermittelbar. Ursache für die Panne könnte Kondenswasser im Mast sein, was den Spannungsabfall ausgelöst hat, sei unklar. Der Elektriker hat die Anlage neu gestartet, seitdem blinken die Ampeln wieder Gelb.

Die Fußgänger aber haben nach wie vor keine Ampel. Das ist Absicht. Seit November 2011 sei die Anlage auf Wunsch der Stadt Winnenden „dunkel geschaltet“, was „Wartebetrieb“ bedeute: Sie springt nicht jedes Mal auf Anforderung eines Fußgängers an, sondern lediglich, wenn die B-14-Tunnelsperranlage auslöst, so Claudia Bell. In den normalen Verkehrszeiten werden für Fußgänger die Querungshilfe und für Fahrzeuge die Beschilderung und die Blinklichter als ausreichend angesehen.