Winnenden: Sanierung des Lessing-Gymnasiums wird erneut teurer

Im Frühjahr 2024 soll das Lessing-Gymnasium in Winnenden fertig umgebaut sein. Bei der Vergabe des neunten und letzten Gewerke-Blocks ergibt sich eine neuerliche Kostensteigerung: Die Gesamtkosten für die Modernisierung liegen nun bei 19,57 Millionen Euro, ein Plus von 90 000 Euro seit der jüngsten, im Juli 2022 durch den Gemeinderat genehmigten Summe. Die Mehrkosten schlagen in den Haushaltsplänen 2023 und 2024 zu Buche.

„Angesichts der Größe der Baustelle und der schwierigen Zeiten hätte man mit Schlimmerem rechnen können“, befand der ALi-Fraktionssprecher Christoph Mohr, und lobte, 19,5 Millionen „sind doch ganz gut“.

Worauf die stellvertretende Bauamtsleiterin einschränkte: „Einige Gewerke haben uns noch Kostensteigerungen angekündigt wegen der Bauzeitverzögerung.“ Die Modernisierung des Schulbaus aus den 70er Jahren konnte wegen einer Klage gegen das Vergabeverfahren nicht pünktlich starten. Damals waren aber einige Folgeaufträge bereits erteilt. Materialengpässe und gestiegene Energiepreise verteuerten anschließend die Waren. „Wir prüfen aber nach wie vor aufwendig, ob die Kostensteigerungen gerechtfertigt sind. Dennoch: Die Höhe der Gesamtkosten ist noch nicht in trockenen Tüchern“, warnte Liebrich.

Gestartet war die Schulsanierung im Juli 2019. In der Hoffnung, man sei Ende 2022 fertig und komme mit 17,33 Millionen Euro hin. Nicht nur wegen des juristischen Zwischenspiels, auch, weil mehr ersetzt werden musste, als gedacht, verzögerte sich einiges und wurde in der Folge auch teurer – schon Ende 2019 bewilligte der Gemeinderat zusätzlich 650 000 Euro, im Juli 2022 1,5 Millionen Euro.

Innenhofsanierung nicht verschiebbar

Die Gründe für die neuen Mehrkosten liegen laut Bauamt sowohl in der Steigerung der allgemeinen Baukosten als auch an der aktuellen Marktsituation. Susanne Liebrich erläuterte den Gemeinderäten im Technischen Ausschuss, dass der Bauablauf auch keine erneute Suche nach Bietern erlaube: „Die Innenhöfe müssen jetzt, im Rohbauzustand des zweiten Bauabschnitts, erfolgen. Das wäre später nicht möglich.“

Daher bekommt der wirtschaftlichste Bieter, die Firma Michael Hörr aus Remseck, für 203 180 Euro (rund 83 600 Euro über den 2018 geschätzten Kosten) den Auftrag. In der Sitzungsvorlage mutmaßte Liebrich außerdem, dass eine erneute Ausschreibung kein besseres Ergebnis zeigen würde. Auch, weil schon zwei weitere Außenanlagen-Aufträge aus dem Bauabschnitt teurer waren als gedacht.

Die Fliesenarbeiten, am wirtschaftlichsten angeboten von der Firma Au-Gehrung Fliesen Nürtingen mit 109 315 Euro, liegen 42 000 Euro über der Schätzung. Zwei weitere Gewerke, die das Bauamt aufgrund der niedrigen Auftragssumme ohne Mitwirkung der Gemeinderäte vergeben kann, betreffen mobile Trennwände (Firma Dorring, Keltern) und die Aufarbeitung von Werksteinbelägen (Firma Hambach Naturstein, Waiblingen).

Stimmung im fertigen Teil ist gut

„Wie ist die Stimmung im Lessing-Gymnasium?“, fragte zum Schluss noch Christoph Mohr. Das Gremium erfuhr von Susanne Liebrich, dass diejenigen Klassen, die bereits in den fertigen ersten Bauabschnitt eingezogen sind, und die Schulleitung den Lärm geduldig ertragen. „Ihr Hauptgewinn ist die Wärme. Vor der Sanierung saßen alle mit Jacken im Unterricht, trotz Heizung.“ Und Schulleiter Jörg Steinl sage immer zu ihr, er freue sich, wenn es laut sei. „Weil er dann merkt: Es geht voran.“ Stand heute soll die Schule im März oder April 2024 fertig sein. Die andere „Schulhälfte“ ist in Interimsbauten auf dem Hartplatz hinter dem Herbert-Winter-Stadion untergebracht.